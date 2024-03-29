Армия России «Кинжалами» и БПЛА разгромила объекты энергетики и ПВО Украины

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ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по объектам ВСУ, уточнили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные ночью нанесли высокоточный удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны Украины. Для атаки было использовано оружие большой дальности, среди которых гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотники. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“ по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Кроме того, при атаке были использованы беспилотники», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что все удары достигли своей цели. Украинские объекты были поражены.

На протяжении последних дней российские военные несколько раз наносили групповые удары по украинским объектам и центрам принятий решений, передает RT. Для этого активно использовались различные виды вооружения, включая БПЛА, а также оружие морского и наземного базирования.

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Российские военные ночью нанесли высокоточный удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны Украины. Для атаки было использовано оружие большой дальности, среди которых гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотники. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“ по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Кроме того, при атаке были использованы беспилотники», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что все удары достигли своей цели. Украинские объекты были поражены. На протяжении последних дней российские военные несколько раз наносили групповые удары по украинским объектам и центрам принятий решений, передает RT. Для этого активно использовались различные виды вооружения, включая БПЛА, а также оружие морского и наземного базирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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