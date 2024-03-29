Армия России «Кинжалами» и БПЛА разгромила объекты энергетики и ПВО Украины

Российские военные ночью нанесли высокоточный удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны Украины. Для атаки было использовано оружие большой дальности, среди которых гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотники. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“ по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Кроме того, при атаке были использованы беспилотники», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что все удары достигли своей цели. Украинские объекты были поражены.
На протяжении последних дней российские военные несколько раз наносили групповые удары по украинским объектам и центрам принятий решений, передает RT. Для этого активно использовались различные виды вооружения, включая БПЛА, а также оружие морского и наземного базирования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.