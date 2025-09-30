Популярному блогеру грозит уголовная статья

На трэш-блогера Финесс могут завести уголовное дело за развращение 14-летнего
Бастрыкин поручил проверку по факту развращения несовершеннолетнего блогером Финесс
Против 21-летней блогерши Юлии Финесс может быть возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях с несовершеннолетним. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах.

«В отношении треш-блогера Финесс может быть возбуждено уголовное дело. Ведется проверка по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего», — сообщил источник. Цитата по РИА «Новости».

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогерша выкладывала интимные материалы с несовершеннолетним и рекламировала запрещенные вещества. После публикаций и обращения Мизулиной председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по этим фактам.

В отношении блогера может быть возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста). Санкция этой статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Финесс уже задержана в Москве. В отношении нее ведется расследование.

