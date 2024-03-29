Зеленский раскрыл новую роль в политике бывшего главы экс-секретаря СНБО Украины

Зеленский: Данилов будет заниматься дипломатической деятельностью

29 марта 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Алексей Данилов будет заниматься дипломатической сферой, подчеркнул Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новость по теме Зеленский уволил главу СНБО: биография Данилова Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов будет работать в дипломатической сфере. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский. «Алексей [Данилов] продолжит свою работу на другом направлении. На направлении дипломатическом», — сказал Владимир Зеленский во время заседания обновленного Совета нацбезопасности и обороны. Его слова передает «Украина-РБК». Теперь вместо Данилова секретарем выступает бывший представитель СБУ Александр Литвиненко. Как предполагает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, Данилов будет занимать должность посла в Молдове, передает RT. Данилов был уволен 26 марта. Причем причина увольнения не раскрывалась. Сам Данилов заявил, что гордится той работой, которую он провел на своей должности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов будет работать в дипломатической сфере. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский. «Алексей [Данилов] продолжит свою работу на другом направлении. На направлении дипломатическом», — сказал Владимир Зеленский во время заседания обновленного Совета нацбезопасности и обороны. Его слова передает «Украина-РБК». Теперь вместо Данилова секретарем выступает бывший представитель СБУ Александр Литвиненко. Как предполагает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, Данилов будет занимать должность посла в Молдове, передает RT. Данилов был уволен 26 марта. Причем причина увольнения не раскрывалась. Сам Данилов заявил, что гордится той работой, которую он провел на своей должности.