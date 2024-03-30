Депутат пермского ЗС Демченко предложил закрыть «Ашан» и «Леруа Мерлен»

31 марта 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Депутат Альберт Демченко предложил закрыть французские магазины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Трехкратный призер Олимпиады, депутат законодательного собрания Пермского края Альберт Демченко предложил закрыть в России французские торговые сети «Леруа Мерлен» и «Ашан» в ответ на заявления мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским и белорусским спортсменам «не будут рады» на летних Олимпийских играх. Об этом Демченко сказал изданию «Постньюс». «России следует ударить по ценам на рынке товаров повседневного спроса или стройматериалов, закрыть на период проведения Олимпиады торговые сети „Ашан“ и „Леруа Мерлен“, а потом посмотреть, как это скажется на мэре Парижа [Анн Идальго]», — сказал Демченко. Ранее Анн Идальго заявила, что российским и белорусским атлетам будут не рады на Олимпийских играх в Париже, поддержав Украину. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила Идальго с 210-летием взятия Парижа российскими войсками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трехкратный призер Олимпиады, депутат законодательного собрания Пермского края Альберт Демченко предложил закрыть в России французские торговые сети «Леруа Мерлен» и «Ашан» в ответ на заявления мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским и белорусским спортсменам «не будут рады» на летних Олимпийских играх. Об этом Демченко сказал изданию «Постньюс». «России следует ударить по ценам на рынке товаров повседневного спроса или стройматериалов, закрыть на период проведения Олимпиады торговые сети „Ашан“ и „Леруа Мерлен“, а потом посмотреть, как это скажется на мэре Парижа [Анн Идальго]», — сказал Демченко. Ранее Анн Идальго заявила, что российским и белорусским атлетам будут не рады на Олимпийских играх в Париже, поддержав Украину. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила Идальго с 210-летием взятия Парижа российскими войсками.