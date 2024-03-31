31 марта 2024

Эрдоган признал поражение своей партии на выборах в Анкаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Нато.вооружение. техника. stock,  stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Оппозиционные политики победили на муниципальных выборах в Анкаре и Стамбуле, заявил Эрдоган Фото:

Правящая партия Турции не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Оппозиционные политики победили на муниципальных выборах в двух ключевых городах Турции — Анкаре и Стамбуле, обойдя кандидатов от правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

«Сегодня победили те, кто голосовал за ПСР и Народный Альянс, а также все, кто укрепил силу избирательной урны, используя свои демократические права. К сожалению, на экзамене по местным выборам мы не получили того результата, который хотели и на который надеялись», — заявил Эрдоган в обращении к нации. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Баллотировавшийся от Республиканской народной партии (РНП) действующий мэр Анкары Мансур Яваш удержал свою должность. В Стамбуле победу также одержал действующий мэр города и кандидат от РНП Экрем Имамоглу.

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Правящая партия Турции не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Оппозиционные политики победили на муниципальных выборах в двух ключевых городах Турции — Анкаре и Стамбуле, обойдя кандидатов от правящей Партии справедливости и развития (ПСР). «Сегодня победили те, кто голосовал за ПСР и Народный Альянс, а также все, кто укрепил силу избирательной урны, используя свои демократические права. К сожалению, на экзамене по местным выборам мы не получили того результата, который хотели и на который надеялись», — заявил Эрдоган в обращении к нации. Трансляцию вел телеканал TRT Haber. Баллотировавшийся от Республиканской народной партии (РНП) действующий мэр Анкары Мансур Яваш удержал свою должность. В Стамбуле победу также одержал действующий мэр города и кандидат от РНП Экрем Имамоглу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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