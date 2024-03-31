Эрдоган признал поражение своей партии на выборах в Анкаре

01 апреля 2024 в 02:44 Размер текста - 17 +

Оппозиционные политики победили на муниципальных выборах в Анкаре и Стамбуле, заявил Эрдоган Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Правящая партия Турции не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Оппозиционные политики победили на муниципальных выборах в двух ключевых городах Турции — Анкаре и Стамбуле, обойдя кандидатов от правящей Партии справедливости и развития (ПСР). «Сегодня победили те, кто голосовал за ПСР и Народный Альянс, а также все, кто укрепил силу избирательной урны, используя свои демократические права. К сожалению, на экзамене по местным выборам мы не получили того результата, который хотели и на который надеялись», — заявил Эрдоган в обращении к нации. Трансляцию вел телеканал TRT Haber. Баллотировавшийся от Республиканской народной партии (РНП) действующий мэр Анкары Мансур Яваш удержал свою должность. В Стамбуле победу также одержал действующий мэр города и кандидат от РНП Экрем Имамоглу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правящая партия Турции не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Оппозиционные политики победили на муниципальных выборах в двух ключевых городах Турции — Анкаре и Стамбуле, обойдя кандидатов от правящей Партии справедливости и развития (ПСР). «Сегодня победили те, кто голосовал за ПСР и Народный Альянс, а также все, кто укрепил силу избирательной урны, используя свои демократические права. К сожалению, на экзамене по местным выборам мы не получили того результата, который хотели и на который надеялись», — заявил Эрдоган в обращении к нации. Трансляцию вел телеканал TRT Haber. Баллотировавшийся от Республиканской народной партии (РНП) действующий мэр Анкары Мансур Яваш удержал свою должность. В Стамбуле победу также одержал действующий мэр города и кандидат от РНП Экрем Имамоглу.