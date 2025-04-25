СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской области

В Днепропетровске предупреждают о возможной воздушной тревоге
В городе Павлоград, расположенном в Днепропетровской области Украины, зафиксированы взрывы. Об этом проинформировал украинский телеканал ТСН в своем telegram-канале. В регионе объявлено предупреждение о возможной воздушной угрозе.
«Днепропетровская область — воздушная тревога», — сообщает украинское СМИ. Ранее, 25 апреля, сообщалось, что взрывы раздавались в Киеве и Харьковской области. В стране была объявлена воздушная тревога
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