СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской области

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В Днепропетровске предупреждают о возможной воздушной тревоге
В Днепропетровске предупреждают о возможной воздушной тревоге Фото:

В городе Павлоград, расположенном в Днепропетровской области Украины, зафиксированы взрывы. Об этом проинформировал украинский телеканал ТСН в своем telegram-канале. В регионе объявлено предупреждение о возможной воздушной угрозе.

«Днепропетровская область — воздушная тревога», — сообщает украинское СМИ. Ранее, 25 апреля, сообщалось, что взрывы раздавались в Киеве и Харьковской области.  В стране была объявлена воздушная тревога

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В городе Павлоград, расположенном в Днепропетровской области Украины, зафиксированы взрывы. Об этом проинформировал украинский телеканал ТСН в своем telegram-канале. В регионе объявлено предупреждение о возможной воздушной угрозе. «Днепропетровская область — воздушная тревога», — сообщает украинское СМИ. Ранее, 25 апреля, сообщалось, что взрывы раздавались в Киеве и Харьковской области.  В стране была объявлена воздушная тревога
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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