У пляжа в Таиланде рухнул самолет, пять человек погибли

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Крушение самолета произошло недалеко от берега
Крушение самолета произошло недалеко от берега Фото:

В результате крушения легкомоторного самолета вблизи одного из пляжей Таиланда погибли пять человек, еще один получил ранения. Согласно сообщениям местных средств массовой информации, воздушное судно упало в море на расстоянии примерно 100 метров от побережья в районе Ча-Ам.

«Небольшой самолет потерпел крушение перед пляжем Ча-Ам, в результате чего погибли пять человек и один человек получил серьезные ранения», — пишет газета Khaosod. Очевидцы рассказали, что самолет рухнул в воду примерно в 100 метрах от берега. 

На месте происшествия работают спасательные службы, однако проведение поисково-спасательных мероприятий затруднено из-за того, что точка падения находится на водной акватории.

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В результате крушения легкомоторного самолета вблизи одного из пляжей Таиланда погибли пять человек, еще один получил ранения. Согласно сообщениям местных средств массовой информации, воздушное судно упало в море на расстоянии примерно 100 метров от побережья в районе Ча-Ам. «Небольшой самолет потерпел крушение перед пляжем Ча-Ам, в результате чего погибли пять человек и один человек получил серьезные ранения», — пишет газета Khaosod. Очевидцы рассказали, что самолет рухнул в воду примерно в 100 метрах от берега.  На месте происшествия работают спасательные службы, однако проведение поисково-спасательных мероприятий затруднено из-за того, что точка падения находится на водной акватории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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