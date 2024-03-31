31 марта 2024

Челябинские дорожники начинают запускать заводы и работать с горячими смесями

Вице-мэр Ксензов: в Челябинске начнут ремонтировать дороги горячими смесями
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Асфальто-бетонный завод для работы горячими смесями запустят уже на этой неделе Фото:

Челябинские дорожники готовятся запустить заводы и начать работать с горячими смесями. Об этом на аппаратном совещании 1 апреля сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Прогнозируем, что на этой неделе запустим у подрядных организаций асфальто-бетонный завод для работы уже горячими смесями на улично-дорожной сети. Пока дорожники работали только холодными смесями» — рассказал Ксензов на аппаратном совещании.

Также Ксензов отметил, на данный момент дорожные службы начали убирать дороги, работая по весенним регламентам. Остановки, тротуары и дорогу убирают и частично моют.

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Челябинские дорожники готовятся запустить заводы и начать работать с горячими смесями. Об этом на аппаратном совещании 1 апреля сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «Прогнозируем, что на этой неделе запустим у подрядных организаций асфальто-бетонный завод для работы уже горячими смесями на улично-дорожной сети. Пока дорожники работали только холодными смесями» — рассказал Ксензов на аппаратном совещании. Также Ксензов отметил, на данный момент дорожные службы начали убирать дороги, работая по весенним регламентам. Остановки, тротуары и дорогу убирают и частично моют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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