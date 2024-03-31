Челябинские дорожники начинают запускать заводы и работать с горячими смесями

Челябинские дорожники готовятся запустить заводы и начать работать с горячими смесями. Об этом на аппаратном совещании 1 апреля сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.
«Прогнозируем, что на этой неделе запустим у подрядных организаций асфальто-бетонный завод для работы уже горячими смесями на улично-дорожной сети. Пока дорожники работали только холодными смесями» — рассказал Ксензов на аппаратном совещании.
Также Ксензов отметил, на данный момент дорожные службы начали убирать дороги, работая по весенним регламентам. Остановки, тротуары и дорогу убирают и частично моют.
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