Курганцев не допустят к экзамену для водителей без особого документа

01 апреля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

У курганских автошкол проверили наличие лицензий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцев не будут допускать к экзаменам на водительское удостоверение, если автошкола не имеет специального заключения. Информация об этом прозвучала на брифинге в региональном управлении Госавтоинспекции, передает корреспондент URA.RU. «Требования о наличии заключения об учебно-материально базе существуют давно. На сегодняшний день законодательно закреплено, что, если автошкола не имеет данной лицензии, то такие кандидаты в водители к экзаменам допускаться не будут», — прозвучало на брифинге ГИБДД. Отмечается, что сотрудники курганского управления Госавтоинспекции сами принимают участие в проверке автошкол и выдают эти заключения. Журналисту пояснили, что все местные учреждения, которые готовят водителей, предупреждены о том, что необходимо иметь это заключение. В случае, если документа нет, ответственность несет автошкола. Корреспондент URA.RU проверила сайты курганских учреждений по подготовке водителей, чтобы проверить наличие данных заключений. Документы размещены на сайтах таких автошкол, как «Фаворит», «Формула», «Легенда» и «Дорожник». У остальных учреждений на сайте нет информации о получении данного заключения от Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что в управлении ГИБДД по Курганской области рассказали, что иностранцы должны поменять водительство удостоверение на российское. Такое требование коснется граждан других стран, которые получили гражданство РФ или вид на жительство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцев не будут допускать к экзаменам на водительское удостоверение, если автошкола не имеет специального заключения. Информация об этом прозвучала на брифинге в региональном управлении Госавтоинспекции, передает корреспондент URA.RU. «Требования о наличии заключения об учебно-материально базе существуют давно. На сегодняшний день законодательно закреплено, что, если автошкола не имеет данной лицензии, то такие кандидаты в водители к экзаменам допускаться не будут», — прозвучало на брифинге ГИБДД. Отмечается, что сотрудники курганского управления Госавтоинспекции сами принимают участие в проверке автошкол и выдают эти заключения. Журналисту пояснили, что все местные учреждения, которые готовят водителей, предупреждены о том, что необходимо иметь это заключение. В случае, если документа нет, ответственность несет автошкола. Корреспондент URA.RU проверила сайты курганских учреждений по подготовке водителей, чтобы проверить наличие данных заключений. Документы размещены на сайтах таких автошкол, как «Фаворит», «Формула», «Легенда» и «Дорожник». У остальных учреждений на сайте нет информации о получении данного заключения от Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что в управлении ГИБДД по Курганской области рассказали, что иностранцы должны поменять водительство удостоверение на российское. Такое требование коснется граждан других стран, которые получили гражданство РФ или вид на жительство.