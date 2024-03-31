Екатеринбурженка дважды выиграла крупную сумму в лотерее. Фото

01 апреля 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Анна уже несколько лет участвует в лотереях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбурженка Анна М. выиграла в лотерею 624 тысячи рублей. Это уже второй крупный выигрыш у женщины, рассказали URA.RU в компании «Столото». «В последнее время мне везло в лотерее „Проще, чем дважды два“. Удача в ней мне улыбалась чаще, чем в остальных лотереях. Узнала я о выигрыше сразу после розыгрыша. Улыбка не спадала с моего лица весь вечер. А муж всегда говорил, что я — везучая!» — приводит слова победительницы компания «Столото». Представители уточнили, что женщина, вытягивая билет, указала дни рождения своих детей. Анна работает руководителем HR-службы. Ухаживает за пожилыми родителями и любит проводить время на даче. Шесть лет назад екатеринбурженка уже выигрывала крупную сумму — 280 тысяч рублей. На те деньги она с семьей побывала в Китае. На этот выигрыш женщина тоже организует семейное путешествие. Анна еще не решила, куда отправится семьей на этот раз Фото: предоставлено компанией «Столото» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка Анна М. выиграла в лотерею 624 тысячи рублей. Это уже второй крупный выигрыш у женщины, рассказали URA.RU в компании «Столото». «В последнее время мне везло в лотерее „Проще, чем дважды два“. Удача в ней мне улыбалась чаще, чем в остальных лотереях. Узнала я о выигрыше сразу после розыгрыша. Улыбка не спадала с моего лица весь вечер. А муж всегда говорил, что я — везучая!» — приводит слова победительницы компания «Столото». Представители уточнили, что женщина, вытягивая билет, указала дни рождения своих детей. Анна работает руководителем HR-службы. Ухаживает за пожилыми родителями и любит проводить время на даче. Шесть лет назад екатеринбурженка уже выигрывала крупную сумму — 280 тысяч рублей. На те деньги она с семьей побывала в Китае. На этот выигрыш женщина тоже организует семейное путешествие.