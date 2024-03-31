31 марта 2024

Екатеринбурженка дважды выиграла крупную сумму в лотерее. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт продажи лотерейных билетов. Тюмень , лотерея, лотереи, столото, государственные лотереи, точка продаж лотерей
Анна уже несколько лет участвует в лотереях Фото:

Екатеринбурженка Анна М. выиграла в лотерею 624 тысячи рублей. Это уже второй крупный выигрыш у женщины, рассказали URA.RU в компании «Столото».

«В последнее время мне везло в лотерее „Проще, чем дважды два“. Удача в ней мне улыбалась чаще, чем в остальных лотереях. Узнала я о выигрыше сразу после розыгрыша. Улыбка не спадала с моего лица весь вечер. А муж всегда говорил, что я — везучая!» — приводит слова победительницы компания «Столото». Представители уточнили, что женщина, вытягивая билет, указала дни рождения своих детей.

Анна работает руководителем HR-службы. Ухаживает за пожилыми родителями и любит проводить время на даче. Шесть лет назад екатеринбурженка уже выигрывала крупную сумму — 280 тысяч рублей. На те деньги она с семьей побывала в Китае. На этот выигрыш женщина тоже организует семейное путешествие.

Анна еще не решила, куда отправится семьей на этот раз
Анна еще не решила, куда отправится семьей на этот раз
Фото:

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Екатеринбурженка Анна М. выиграла в лотерею 624 тысячи рублей. Это уже второй крупный выигрыш у женщины, рассказали URA.RU в компании «Столото». «В последнее время мне везло в лотерее „Проще, чем дважды два“. Удача в ней мне улыбалась чаще, чем в остальных лотереях. Узнала я о выигрыше сразу после розыгрыша. Улыбка не спадала с моего лица весь вечер. А муж всегда говорил, что я — везучая!» — приводит слова победительницы компания «Столото». Представители уточнили, что женщина, вытягивая билет, указала дни рождения своих детей. Анна работает руководителем HR-службы. Ухаживает за пожилыми родителями и любит проводить время на даче. Шесть лет назад екатеринбурженка уже выигрывала крупную сумму — 280 тысяч рублей. На те деньги она с семьей побывала в Китае. На этот выигрыш женщина тоже организует семейное путешествие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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