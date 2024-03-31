31 марта 2024

В Пермском крае не нашлось желающих организовать концерт для сотрудников самой страшной колонии

Сотрудники соликамской колонии в профессиональный праздник остались без концерта
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, фсин россии, шеврон, уфсин, сотрудники фсин
Концерт для сотрудников ИК-2 планировалось провести 29 марта Фото:

В городе Соликамск Пермского края исправительная колония №2, известная как «Белый лебедь», не смогла найти желающих организовать концерт в честь юбилея уголовно-исполнительной системы. Закупка, которую в конце марта проводила колония, признана несостоявшейся. Информация размещена на ресурсе Единый агрегатор торговли.

«Наименование товара, работ, услуг: услуги по проведению культурных и развлекательных мероприятий (услуги по проведению культурно-массового мероприятия, направленного на празднование 145-летия уголовно-исполнительной системы РФ). Стартовая (максимальная цена) 249 000 рублей. Статус: закупка не состоялась», — указано на ресурсе.

В представленной документации сказано, что концерт планировался к проведению в Соликамске 29 марта. На указанную сумму исполнителю требовалось не только провести мероприятие, но также обеспечить на территории его проведения безопасность и организовать питание присутствующих на нем лиц.

В колонии «Белый лебедь» отбывают наказание самые опасные преступники, приговоренные судом к пожизненному лишению свободы. Так, в ее застенках, в том числе находятся питерский маньяк Максим Петров, известный как «Доктор Смерть», и бывший московский юрист Дмитрий Виноградов, получивший негласное прозвище «Русский Брейвик».

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В городе Соликамск Пермского края исправительная колония №2, известная как «Белый лебедь», не смогла найти желающих организовать концерт в честь юбилея уголовно-исполнительной системы. Закупка, которую в конце марта проводила колония, признана несостоявшейся. Информация размещена на ресурсе Единый агрегатор торговли. «Наименование товара, работ, услуг: услуги по проведению культурных и развлекательных мероприятий (услуги по проведению культурно-массового мероприятия, направленного на празднование 145-летия уголовно-исполнительной системы РФ). Стартовая (максимальная цена) 249 000 рублей. Статус: закупка не состоялась», — указано на ресурсе. В представленной документации сказано, что концерт планировался к проведению в Соликамске 29 марта. На указанную сумму исполнителю требовалось не только провести мероприятие, но также обеспечить на территории его проведения безопасность и организовать питание присутствующих на нем лиц. В колонии «Белый лебедь» отбывают наказание самые опасные преступники, приговоренные судом к пожизненному лишению свободы. Так, в ее застенках, в том числе находятся питерский маньяк Максим Петров, известный как «Доктор Смерть», и бывший московский юрист Дмитрий Виноградов, получивший негласное прозвище «Русский Брейвик».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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