На сайте сети доставок суши «ЕбиДоеби» для заказа появился ролл за один миллион рублей. Об этом корреспондент URA.RU узнал на сайте компании.
«Эксклюзивный драгоценный ролл по фирменному рецепту. Впервые золото окажется в тебе: это должна испытать каждая женщина хотя бы раз в жизни. Попробуй, чтобы почувствовать себя любимой женой дубайского шейха. Состав: золото 24 карата, черная икра, икра алмас, лосось, рис, нори», — сказано в описании ролла.
Скорее всего это всего лишь первоапрельская шутка. Тем не менее, на сайте также сказано, что заказать блюдо можно только при полной предоплате.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!