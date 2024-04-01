01 апреля 2024

В екатеринбургской доставке суши появился ролл за миллион рублей. Скрин

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Пресс-конференция в кофейне Duo. Екатеринбург , суши, роллы
Ролл за миллион рублей появился в «ЕбиДоеби» (архивное фото) Фото:

На сайте сети доставок суши «ЕбиДоеби» для заказа появился ролл за один миллион рублей. Об этом корреспондент URA.RU узнал на сайте компании.

«Эксклюзивный драгоценный ролл по фирменному рецепту. Впервые золото окажется в тебе: это должна испытать каждая женщина хотя бы раз в жизни. Попробуй, чтобы почувствовать себя любимой женой дубайского шейха. Состав: золото 24 карата, черная икра, икра алмас, лосось, рис, нори», — сказано в описании ролла.

Скорее всего это всего лишь первоапрельская шутка. Тем не менее, на сайте также сказано, что заказать блюдо можно только при полной предоплате.

Ролл доступен для заказа при полной предоплате
Ролл доступен для заказа при полной предоплате

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На сайте сети доставок суши «ЕбиДоеби» для заказа появился ролл за один миллион рублей. Об этом корреспондент URA.RU узнал на сайте компании. «Эксклюзивный драгоценный ролл по фирменному рецепту. Впервые золото окажется в тебе: это должна испытать каждая женщина хотя бы раз в жизни. Попробуй, чтобы почувствовать себя любимой женой дубайского шейха. Состав: золото 24 карата, черная икра, икра алмас, лосось, рис, нори», — сказано в описании ролла. Скорее всего это всего лишь первоапрельская шутка. Тем не менее, на сайте также сказано, что заказать блюдо можно только при полной предоплате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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