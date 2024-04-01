Иммунолог Ильина предупредила россиян о «пыльцевой буре»

02 апреля 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

В период обострения аллергии необходимо принимать антигистаминные препараты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России начинается сезон аллергий, вызванных цветением растений. В этом году он может быть непростым из-за «пыльцевых бурь», вызванных снежной и влажной зимой, рассказала директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина. Новость по теме Как бороться с сезонной аллергией «В этом году сезон аллергий, вызванный цветением растений, может быть непростым. Из-за того что зима была снежной и влажной, могут случиться так называемые пыльцевые бури», — приводят слова Ильиной «Известия». Число пыльцевых зерен в кубическом метре в этот период превышает все допустимые нормы. Но во время пика пыления, который продолжается около 14 дней, может измениться роза ветров или начаться дожди, что снизит активность пыльцы, говорит эксперт. Пик жалоб у пациентов возникнет в апреле, когда зацветет береза. Врачи советуют аллергикам быть особенно осторожными в этот период. В частности, проводить меньше времени на улице, пользоваться маской, не проветривать помещения и принимать антигистаминные препараты. Ранее врач, нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова рассказала, как сделать ребенка более устойчивым к аллергии. Эксперт не советует чрезмерно оберегать детей от контакта с окружающей средой, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России начинается сезон аллергий, вызванных цветением растений. В этом году он может быть непростым из-за «пыльцевых бурь», вызванных снежной и влажной зимой, рассказала директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина. «В этом году сезон аллергий, вызванный цветением растений, может быть непростым. Из-за того что зима была снежной и влажной, могут случиться так называемые пыльцевые бури», — приводят слова Ильиной «Известия». Число пыльцевых зерен в кубическом метре в этот период превышает все допустимые нормы. Но во время пика пыления, который продолжается около 14 дней, может измениться роза ветров или начаться дожди, что снизит активность пыльцы, говорит эксперт. Пик жалоб у пациентов возникнет в апреле, когда зацветет береза. Врачи советуют аллергикам быть особенно осторожными в этот период. В частности, проводить меньше времени на улице, пользоваться маской, не проветривать помещения и принимать антигистаминные препараты. Ранее врач, нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова рассказала, как сделать ребенка более устойчивым к аллергии. Эксперт не советует чрезмерно оберегать детей от контакта с окружающей средой, пишет RT.