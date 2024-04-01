Строители из ХМАО возведут в Макеевке пять новых спортивных объектов

Строители из ХМАО до августа возведут в Макеевке (ДНР) пять спортивных площадок. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры».
«Спортивные площадки планируем благоустроить до конца августа. Чтобы в новом учебном году у школьников Макеевки были комфортные условия для занятий физкультурой. Наша цель — создать все условия для воспитания патриотичной и здоровой молодежи», — цитируют в канале директора департамента строительства и ЖКК Югры Матвея Карова.
На данный момент специалисты проводят геодезические исследования. Уточняют, проходят ли рядом с будущими спортплощадками инженерные сети. Некоторые объекты не ремонтировались более 50 лет. «На всех пяти универсальных спортивных площадках появятся зоны для волейбола, баскетбола. Будет установлено освещение и ограждение. А на участках для воркаута оборудуют турники, специальные тренажеры для уличной гимнастики, брусья и лестницы», — указано в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила планы по восстановлению Макеевки. До начала лета строители должны отремонтировать Рудничную клиническую больницу и восстановить многоквартирный дом. Также будут отремонтированы 25 пищеблоков в школах и детских садах, производственные помещения, комбинат детского питания.
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