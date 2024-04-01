01 апреля 2024

Строители из ХМАО возведут в Макеевке пять новых спортивных объектов

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Глава Екатеринбурга в Чкаловском районе. Екатеринбурга, стадион, парк стадион химмаш, трибуна болельшиков
К августу в Макеевке откроют пять новых спортплощадок Фото:

Строители из ХМАО до августа возведут в Макеевке (ДНР) пять спортивных площадок. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры».

«Спортивные площадки планируем благоустроить до конца августа. Чтобы в новом учебном году у школьников Макеевки были комфортные условия для занятий физкультурой. Наша цель — создать все условия для воспитания патриотичной и здоровой молодежи», — цитируют в канале директора департамента строительства и ЖКК Югры Матвея Карова.

На данный момент специалисты проводят геодезические исследования. Уточняют, проходят ли рядом с будущими спортплощадками инженерные сети. Некоторые объекты не ремонтировались более 50 лет. «На всех пяти универсальных спортивных площадках появятся зоны для волейбола, баскетбола. Будет установлено освещение и ограждение. А на участках для воркаута оборудуют турники, специальные тренажеры для уличной гимнастики, брусья и лестницы», — указано в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила планы по восстановлению Макеевки. До начала лета строители должны отремонтировать Рудничную клиническую больницу и восстановить многоквартирный дом. Также будут отремонтированы 25 пищеблоков в школах и детских садах, производственные помещения, комбинат детского питания.

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Строители из ХМАО до августа возведут в Макеевке (ДНР) пять спортивных площадок. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры». «Спортивные площадки планируем благоустроить до конца августа. Чтобы в новом учебном году у школьников Макеевки были комфортные условия для занятий физкультурой. Наша цель — создать все условия для воспитания патриотичной и здоровой молодежи», — цитируют в канале директора департамента строительства и ЖКК Югры Матвея Карова. На данный момент специалисты проводят геодезические исследования. Уточняют, проходят ли рядом с будущими спортплощадками инженерные сети. Некоторые объекты не ремонтировались более 50 лет. «На всех пяти универсальных спортивных площадках появятся зоны для волейбола, баскетбола. Будет установлено освещение и ограждение. А на участках для воркаута оборудуют турники, специальные тренажеры для уличной гимнастики, брусья и лестницы», — указано в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила планы по восстановлению Макеевки. До начала лета строители должны отремонтировать Рудничную клиническую больницу и восстановить многоквартирный дом. Также будут отремонтированы 25 пищеблоков в школах и детских садах, производственные помещения, комбинат детского питания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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