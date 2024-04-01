Строители из ХМАО возведут в Макеевке пять новых спортивных объектов

02 апреля 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

К августу в Макеевке откроют пять новых спортплощадок Фото: Илья Московец © URA.RU Строители из ХМАО до августа возведут в Макеевке (ДНР) пять спортивных площадок. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры». «Спортивные площадки планируем благоустроить до конца августа. Чтобы в новом учебном году у школьников Макеевки были комфортные условия для занятий физкультурой. Наша цель — создать все условия для воспитания патриотичной и здоровой молодежи», — цитируют в канале директора департамента строительства и ЖКК Югры Матвея Карова. На данный момент специалисты проводят геодезические исследования. Уточняют, проходят ли рядом с будущими спортплощадками инженерные сети. Некоторые объекты не ремонтировались более 50 лет. «На всех пяти универсальных спортивных площадках появятся зоны для волейбола, баскетбола. Будет установлено освещение и ограждение. А на участках для воркаута оборудуют турники, специальные тренажеры для уличной гимнастики, брусья и лестницы», — указано в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила планы по восстановлению Макеевки. До начала лета строители должны отремонтировать Рудничную клиническую больницу и восстановить многоквартирный дом. Также будут отремонтированы 25 пищеблоков в школах и детских садах, производственные помещения, комбинат детского питания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строители из ХМАО до августа возведут в Макеевке (ДНР) пять спортивных площадок. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры». «Спортивные площадки планируем благоустроить до конца августа. Чтобы в новом учебном году у школьников Макеевки были комфортные условия для занятий физкультурой. Наша цель — создать все условия для воспитания патриотичной и здоровой молодежи», — цитируют в канале директора департамента строительства и ЖКК Югры Матвея Карова. На данный момент специалисты проводят геодезические исследования. Уточняют, проходят ли рядом с будущими спортплощадками инженерные сети. Некоторые объекты не ремонтировались более 50 лет. «На всех пяти универсальных спортивных площадках появятся зоны для волейбола, баскетбола. Будет установлено освещение и ограждение. А на участках для воркаута оборудуют турники, специальные тренажеры для уличной гимнастики, брусья и лестницы», — указано в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила планы по восстановлению Макеевки. До начала лета строители должны отремонтировать Рудничную клиническую больницу и восстановить многоквартирный дом. Также будут отремонтированы 25 пищеблоков в школах и детских садах, производственные помещения, комбинат детского питания.