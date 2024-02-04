Губернатор ХМАО поделилась планами по восстановлению Макеевки

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о планах по восстановлению подшефного региону города Макеевки в ДНР. До начала лета строители должны будут отремонтировать Рудничную клиническую больницу, сообщила глава Югры в своем официальном telegram-канале.
«Работаем дальше вместе по плану, сформированному на 2024 год с учетом потребностей макеевчан. <…> Приступили к ремонту Рудничной клинической больницы, планируем завершить его до 1 июня», — поделилась с подписчиками Комарова.
Губернатор Югры уточнила, что в 2024 году планируется восстановить многоквартирный дом. Также будут отремонтированы 25 пищеблоков в школах и детских садах, производственные помещения, комбинат детского питания (его должны будут дооснастить всем необходимым). Также югорские строители обустроят в Макеевке шесть спортивных площадок.
Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО провела в Макеевке выходные. В ходе рабочего визита Наталья Комарова и мэр города Владислав Ключаров подвели итоги восстановления города за 2023 год.
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