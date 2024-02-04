04 февраля 2024

Губернатор ХМАО поделилась планами по восстановлению Макеевки

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел жилого дома в Макеевке. Макеевка, ДНР, последствия, разрушения, обстрел
В 2024 году Югра восстановит разрушенный дом в Макеевке (архивное фото) Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о планах по восстановлению подшефного региону города Макеевки в ДНР. До начала лета строители должны будут отремонтировать Рудничную клиническую больницу, сообщила глава Югры в своем официальном telegram-канале.

«Работаем дальше вместе по плану, сформированному на 2024 год с учетом потребностей макеевчан. <…> Приступили к ремонту Рудничной клинической больницы, планируем завершить его до 1 июня», — поделилась с подписчиками Комарова.

Губернатор Югры уточнила, что в 2024 году планируется восстановить многоквартирный дом. Также будут отремонтированы 25 пищеблоков в школах и детских садах, производственные помещения, комбинат детского питания (его должны будут дооснастить всем необходимым). Также югорские строители обустроят в Макеевке шесть спортивных площадок.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО провела в Макеевке выходные. В ходе рабочего визита Наталья Комарова и мэр города Владислав Ключаров подвели итоги восстановления города за 2023 год.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о планах по восстановлению подшефного региону города Макеевки в ДНР. До начала лета строители должны будут отремонтировать Рудничную клиническую больницу, сообщила глава Югры в своем официальном telegram-канале. «Работаем дальше вместе по плану, сформированному на 2024 год с учетом потребностей макеевчан. <…> Приступили к ремонту Рудничной клинической больницы, планируем завершить его до 1 июня», — поделилась с подписчиками Комарова. Губернатор Югры уточнила, что в 2024 году планируется восстановить многоквартирный дом. Также будут отремонтированы 25 пищеблоков в школах и детских садах, производственные помещения, комбинат детского питания (его должны будут дооснастить всем необходимым). Также югорские строители обустроят в Макеевке шесть спортивных площадок. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО провела в Макеевке выходные. В ходе рабочего визита Наталья Комарова и мэр города Владислав Ключаров подвели итоги восстановления города за 2023 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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