Губернатор ХМАО поделилась планами по восстановлению Макеевки

05 февраля 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

В 2024 году Югра восстановит разрушенный дом в Макеевке (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о планах по восстановлению подшефного региону города Макеевки в ДНР. До начала лета строители должны будут отремонтировать Рудничную клиническую больницу, сообщила глава Югры в своем официальном telegram-канале. «Работаем дальше вместе по плану, сформированному на 2024 год с учетом потребностей макеевчан. <…> Приступили к ремонту Рудничной клинической больницы, планируем завершить его до 1 июня», — поделилась с подписчиками Комарова. Губернатор Югры уточнила, что в 2024 году планируется восстановить многоквартирный дом. Также будут отремонтированы 25 пищеблоков в школах и детских садах, производственные помещения, комбинат детского питания (его должны будут дооснастить всем необходимым). Также югорские строители обустроят в Макеевке шесть спортивных площадок. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО провела в Макеевке выходные. В ходе рабочего визита Наталья Комарова и мэр города Владислав Ключаров подвели итоги восстановления города за 2023 год.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о планах по восстановлению подшефного региону города Макеевки в ДНР. До начала лета строители должны будут отремонтировать Рудничную клиническую больницу, сообщила глава Югры в своем официальном telegram-канале. «Работаем дальше вместе по плану, сформированному на 2024 год с учетом потребностей макеевчан. <…> Приступили к ремонту Рудничной клинической больницы, планируем завершить его до 1 июня», — поделилась с подписчиками Комарова. Губернатор Югры уточнила, что в 2024 году планируется восстановить многоквартирный дом. Также будут отремонтированы 25 пищеблоков в школах и детских садах, производственные помещения, комбинат детского питания (его должны будут дооснастить всем необходимым). Также югорские строители обустроят в Макеевке шесть спортивных площадок. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО провела в Макеевке выходные. В ходе рабочего визита Наталья Комарова и мэр города Владислав Ключаров подвели итоги восстановления города за 2023 год.