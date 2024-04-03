Минобороны РФ: тысячи россиян подписали контракт, чтобы отомстить Украине за теракт в «Крокусе»

МО: 16 тысяч россиян за 10 дней подписали контракт ради мести Киеву за «Крокус»
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Ежедневно в пункты отбора приходят около 1700 человек, уточнили в Минобороны РФ Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

За последние десять дней около 16 тысяч человек заключили контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации. В качестве мотива своего решения желающие отмечают, что хотят отомстить за теракт в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. По одной из версий, Украина причастна к организации теракта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За последние 10 дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около 16 тысяч граждан. <… > В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье», — уточнили в военном ведомстве.

В министерстве также обозначили, что в среднем каждый день в пункты отбора приходят около 1700 гражданских с целью заключения контракта с ведомством. Только с начала этого года в ряды российской армии по контракту вступили свыше 100 тысяч человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо террористов проникли в помещение концертного зала и открыли огонь по посетителям. По официальным данным в ходе трагедии погибли 144 человека. В СК РФ считают, что исполнители теракта направлялись в Киев для получения награды.

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За последние десять дней около 16 тысяч человек заключили контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации. В качестве мотива своего решения желающие отмечают, что хотят отомстить за теракт в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. По одной из версий, Украина причастна к организации теракта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «За последние 10 дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около 16 тысяч граждан. <… > В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье», — уточнили в военном ведомстве. В министерстве также обозначили, что в среднем каждый день в пункты отбора приходят около 1700 гражданских с целью заключения контракта с ведомством. Только с начала этого года в ряды российской армии по контракту вступили свыше 100 тысяч человек. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо террористов проникли в помещение концертного зала и открыли огонь по посетителям. По официальным данным в ходе трагедии погибли 144 человека. В СК РФ считают, что исполнители теракта направлялись в Киев для получения награды.
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