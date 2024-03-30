Зеленский усмехнулся во время слов о теракте в «Крокусе»

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Владимир Зеленский с усмешкой ответил на вопрос о теракте в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Президент Украины Владимир Зеленский улыбнулся, когда отвечал на вопрос о теракте в «Крокус Сити Холле». Речь о трагедии, унесшей жизни 144 человек, зашла в интервью украинского лидера телеканалу CBS News.

Интервьюер задал президенту вопрос о его отношении к заявлениям Москвы об украинском следе в теракте 22 марта. «Давайте разберемся, что произошло», — с усмешкой заявил Владимир Зеленский.

В результате трагедии в «Крокусе» погибли 144 человека, также более 550 граждан пострадали, сообщает «Национальная служба новостей». Позже в Следственном комитете заявили, что исполнители теракта следовали указаниям куратора в Telegram. Также после содеянного они направлялись в Киев, чтобы получить «награду» за убийство невинных людей, пишет RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский улыбнулся, когда отвечал на вопрос о теракте в «Крокус Сити Холле». Речь о трагедии, унесшей жизни 144 человек, зашла в интервью украинского лидера телеканалу CBS News. Интервьюер задал президенту вопрос о его отношении к заявлениям Москвы об украинском следе в теракте 22 марта. «Давайте разберемся, что произошло», — с усмешкой заявил Владимир Зеленский. В результате трагедии в «Крокусе» погибли 144 человека, также более 550 граждан пострадали, сообщает «Национальная служба новостей». Позже в Следственном комитете заявили, что исполнители теракта следовали указаниям куратора в Telegram. Также после содеянного они направлялись в Киев, чтобы получить «награду» за убийство невинных людей, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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