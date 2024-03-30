Зеленский усмехнулся во время слов о теракте в «Крокусе»

Президент Украины Владимир Зеленский улыбнулся, когда отвечал на вопрос о теракте в «Крокус Сити Холле». Речь о трагедии, унесшей жизни 144 человек, зашла в интервью украинского лидера телеканалу CBS News.
Интервьюер задал президенту вопрос о его отношении к заявлениям Москвы об украинском следе в теракте 22 марта. «Давайте разберемся, что произошло», — с усмешкой заявил Владимир Зеленский.
В результате трагедии в «Крокусе» погибли 144 человека, также более 550 граждан пострадали, сообщает «Национальная служба новостей». Позже в Следственном комитете заявили, что исполнители теракта следовали указаниям куратора в Telegram. Также после содеянного они направлялись в Киев, чтобы получить «награду» за убийство невинных людей, пишет RT.
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