В мире Украина Зеленский усмехнулся во время слов о теракте в «Крокусе» 30 марта 2024 в 15:21 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский с усмешкой ответил на вопрос о теракте в «Крокусе» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Президент Украины Владимир Зеленский улыбнулся, когда отвечал на вопрос о теракте в «Крокус Сити Холле». Речь о трагедии, унесшей жизни 144 человек, зашла в интервью украинского лидера телеканалу CBS News. Интервьюер задал президенту вопрос о его отношении к заявлениям Москвы об украинском следе в теракте 22 марта. «Давайте разберемся, что произошло», — с усмешкой заявил Владимир Зеленский. В результате трагедии в «Крокусе» погибли 144 человека, также более 550 граждан пострадали, сообщает «Национальная служба новостей». Позже в Следственном комитете заявили, что исполнители теракта следовали указаниям куратора в Telegram. Также после содеянного они направлялись в Киев, чтобы получить «награду» за убийство невинных людей, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент Украины Владимир Зеленский улыбнулся, когда отвечал на вопрос о теракте в «Крокус Сити Холле». Речь о трагедии, унесшей жизни 144 человек, зашла в интервью украинского лидера телеканалу CBS News. Интервьюер задал президенту вопрос о его отношении к заявлениям Москвы об украинском следе в теракте 22 марта. «Давайте разберемся, что произошло», — с усмешкой заявил Владимир Зеленский. В результате трагедии в «Крокусе» погибли 144 человека, также более 550 граждан пострадали, сообщает «Национальная служба новостей». Позже в Следственном комитете заявили, что исполнители теракта следовали указаниям куратора в Telegram. Также после содеянного они направлялись в Киев, чтобы получить «награду» за убийство невинных людей, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям