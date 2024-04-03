В Пермском крае усиливают меры безопасности из-за теракта в «Крокусе»

По словам Дмитрия Махонина, важно предотвращать саму возможность теракта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Пермском крае выработаны новые меры защиты жителей и объектов от возможных терактов. Их сформулировали на заседании краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое прошло 3 апреля под председательством губернатора Дмитрия Махонина и начальника УФСБ Андрея Ляпкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

«По итогам заседания антитеррористической комиссии и Оперативного штаба выработаны дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Пермского края в связи с трагедией, произошедшей 22 марта в концертном зале „Крокус Сити Холл“. Особое внимание комиссии уделено повышению бдительности населения для выявления признаков подготовки терактов, а также порядку действий в случае их совершения», — говорится в сообщении. Какие именно меры, не раскрывается из соображений безопасности.

На заседании комиссии решили также, что организаторы массовых мероприятий должны проводить их только в тех локациях, где обеспечена антитеррористическая защищенность. Дополнительно будут привлекать силы и средства охранных агентств, дружинников, казачества. «Важно, чтобы мы предотвращали саму возможность совершения подобных преступлений», — приводит слова губернатора Дмитрия Махонина пресс-служба.

Отдельно на заседании обсудили вопросы миграционной политики. Глава минтербеза Виктор Батмазов рассказал, что этими вопросами занимается созданный в 2019 году Многофункциональный миграционный центр. Здесь мигранты в режиме единого окна могут получить все необходимые услуги. Также в центре проходят мероприятия, «направленные на профилактику терроризма и экстремизма, употребления наркотических средств».

В ходе заседания Министр территориальной безопасности Виктор Батмазов доложил о совершенствовании миграционной политики в регионе. В 2019 году на территории Пермского края был реализован проект «Многофункциональный миграционный центр», который определен уполномоченной организацией, оказывающей содействие в предоставлении МВД государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов.