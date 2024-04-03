В Челябинск приехала специальная техника для очистки реки Миасс. Фото

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Строительство конгресс-холла на набережной реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС и апартаментов на улице Труда. Челябинск, экскаватор, набережная реки миасс
Универсальный земснаряд представляет собой землесос и землечерпательную машину в одном агрегате Фото:

В Челябинск 3 апреля прибыла специальная техника для проведения работ в рамках проекта по реабилитации реки Миасс. Универсальный земснаряд представляет собой землесос и землечерпательную машину в одном агрегате, сообщает пресс-служба минэкологии по региону.

«Сегодня на береговой участок реки Миасс возле пересечения улиц Труда и Энгельса в Центральном районе Челябинска прибыла специализированная техника, а именно земснаряд, для проведения работ в рамках проекта по реабилитации реки Миасс. В настоящее время ведутся подготовительные работы, которые включают в себя проверку и настройку оборудования для обеспечения бесперебойной работы», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, универсальный и экологичный земснаряд выполняет любые гидромеханизированные работы. В настоящее время подрядчик приступил к подготовке второго участка для размещения геотуб. Данный участок расположен в береговой зоне реки недалеко от пересечения улиц Труда и Энгельса в Центральном районе Челябинска. До мая 2024 года подрядчику предстоит провести расчистку территории второго участка от сухостоя и кустарников, построить временную подъездную дорогу, подготовить основание площадки и оборудовать ее защитным экраном из специального изолирующего материала — геомембраны, а также произвести монтаж очистных сооружений и пульпопроводов.

Универсальный земснаряд представляет собой землесос и землечерпательную машину в одном агрегате
Универсальный земснаряд представляет собой землесос и землечерпательную машину в одном агрегате
Фото:
В Челябинск 3 апреля приехала специальная техника для проведения работ в рамках проекта по реабилитации реки Миасс
В Челябинск 3 апреля приехала специальная техника для проведения работ в рамках проекта по реабилитации реки Миасс
Фото:
В настоящее время ведутся подготовительные работы, которые включают в себя проверку и настройку оборудования для обеспечения бесперебойной работы
В настоящее время ведутся подготовительные работы, которые включают в себя проверку и настройку оборудования для обеспечения бесперебойной работы
Фото:

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В Челябинск 3 апреля прибыла специальная техника для проведения работ в рамках проекта по реабилитации реки Миасс. Универсальный земснаряд представляет собой землесос и землечерпательную машину в одном агрегате, сообщает пресс-служба минэкологии по региону. «Сегодня на береговой участок реки Миасс возле пересечения улиц Труда и Энгельса в Центральном районе Челябинска прибыла специализированная техника, а именно земснаряд, для проведения работ в рамках проекта по реабилитации реки Миасс. В настоящее время ведутся подготовительные работы, которые включают в себя проверку и настройку оборудования для обеспечения бесперебойной работы», — сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, универсальный и экологичный земснаряд выполняет любые гидромеханизированные работы. В настоящее время подрядчик приступил к подготовке второго участка для размещения геотуб. Данный участок расположен в береговой зоне реки недалеко от пересечения улиц Труда и Энгельса в Центральном районе Челябинска. До мая 2024 года подрядчику предстоит провести расчистку территории второго участка от сухостоя и кустарников, построить временную подъездную дорогу, подготовить основание площадки и оборудовать ее защитным экраном из специального изолирующего материала — геомембраны, а также произвести монтаж очистных сооружений и пульпопроводов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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