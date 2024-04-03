В Свердловской области СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего

04 апреля 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

СК выясняет подробности происшествия (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в Нижней Туре. Об этом сообщает пресс-служба СК Свердловской области.



«Днем 3 апреля 2024 года поступило сообщение о том, что при ведении строительных работ на высоте во время капитального ремонта крыши дома по улице Усошина в городе Нижней Туре произошло падение с крыши дома рабочего, который погиб. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сказано в посте в официальном telegram-канале.



В ведомстве отметили, что провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей. Выясняется, проводился ли инструктаж по техники безопасности и имеются ли соответствующие документы.



В Нижней Туре (Свердловская область) днем 3 апреля на улице Усошина насмерть разбился рабочий. Очевидцы рассказали, что мужчина работал без страховки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в Нижней Туре. Об этом сообщает пресс-служба СК Свердловской области. «Днем 3 апреля 2024 года поступило сообщение о том, что при ведении строительных работ на высоте во время капитального ремонта крыши дома по улице Усошина в городе Нижней Туре произошло падение с крыши дома рабочего, который погиб. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сказано в посте в официальном telegram-канале. В ведомстве отметили, что провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей. Выясняется, проводился ли инструктаж по техники безопасности и имеются ли соответствующие документы. В Нижней Туре (Свердловская область) днем 3 апреля на улице Усошина насмерть разбился рабочий. Очевидцы рассказали, что мужчина работал без страховки.