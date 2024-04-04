04 апреля 2024

Свердловские пожарные и добровольцы потушили полыхающий дом

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Клипарт на тему "Пожар". Пермь , пожар, уголь, головешка
Огонь охватил частный дом и надворные постройки Фото:

В деревне Новая Башкарка (Свердловская область) вечером 4 апреля загорелся частный дом. Возгорание на площади 148 квадратных метров приехали тушить квалифицированные пожарники и добровольческая пожарная дружина, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 148 кв. м сгорели частный жилой дом и надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина д. Новая Башкарка», — говорится на сайте ведомства.

Огонь удалось локализовать через 40 минут после сообщения о пожаре. А еще через 33 минуты открытое горение было ликвидировано.

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В деревне Новая Башкарка (Свердловская область) вечером 4 апреля загорелся частный дом. Возгорание на площади 148 квадратных метров приехали тушить квалифицированные пожарники и добровольческая пожарная дружина, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 148 кв. м сгорели частный жилой дом и надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина д. Новая Башкарка», — говорится на сайте ведомства. Огонь удалось локализовать через 40 минут после сообщения о пожаре. А еще через 33 минуты открытое горение было ликвидировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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