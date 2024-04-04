С начала года более 2,5 тысячи свердловчан отправились служить по контракту

В Свердловской области с начала 2024 года более 2,5 тысячи жителей региона заключили контракты с Минобороны РФ. Об этом рассказали в пресс-службе военного ведомства.
«С начала текущего года — свыше 2,5 тысячи жителей Свердловской области, а в 2023 году — более 12,5 тысячи человек», — передает ТАСС сообщение Минобороны. Отмечается, что в регионе выросло количество желающих служить. Так, за последние две недели 550 свердловчан обратились в пункты отбора на военную службу по контракту.
Средний возраст желающих поступить на контрактную службу в Свердловской области — 30-40 лет. По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге майора Виктора Валенцова, чаще всего у этих людей нет проблем с деньгами. В феврале свердловским контрактникам увеличили выплаты до 100 тысяч рублей.
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