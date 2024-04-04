04 апреля 2024

С начала года более 2,5 тысячи свердловчан отправились служить по контракту

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На Среднем Урале зафиксировали рост желающих служить по контракту Фото:

В Свердловской области с начала 2024 года более 2,5 тысячи жителей региона заключили контракты с Минобороны РФ. Об этом рассказали в пресс-службе военного ведомства.

«С начала текущего года — свыше 2,5 тысячи жителей Свердловской области, а в 2023 году — более 12,5 тысячи человек», — передает ТАСС сообщение Минобороны. Отмечается, что в регионе выросло количество желающих служить. Так, за последние две недели 550 свердловчан обратились в пункты отбора на военную службу по контракту.

Средний возраст желающих поступить на контрактную службу в Свердловской области — 30-40 лет. По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге майора Виктора Валенцова, чаще всего у этих людей нет проблем с деньгами. В феврале свердловским контрактникам увеличили выплаты до 100 тысяч рублей.

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В Свердловской области с начала 2024 года более 2,5 тысячи жителей региона заключили контракты с Минобороны РФ. Об этом рассказали в пресс-службе военного ведомства. «С начала текущего года — свыше 2,5 тысячи жителей Свердловской области, а в 2023 году — более 12,5 тысячи человек», — передает ТАСС сообщение Минобороны. Отмечается, что в регионе выросло количество желающих служить. Так, за последние две недели 550 свердловчан обратились в пункты отбора на военную службу по контракту. Средний возраст желающих поступить на контрактную службу в Свердловской области — 30-40 лет. По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге майора Виктора Валенцова, чаще всего у этих людей нет проблем с деньгами. В феврале свердловским контрактникам увеличили выплаты до 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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