Кто чаще всего идет служить по контракту в Свердловской области

Чаще контрактниками становятся бизнесмены и свердловчане с хорошей зарплатой

15 февраля 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

В 2023 году на службу поступило 10 тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Средний возраст желающих поступить на контрактную службу в Свердловской области — 30-40 лет. Чаще всего у этих людей нет проблем с деньгами. Об этом сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге майор Виктор Валенцов. «Средний возраст контрактников 2023 года и начала 2024 от 30 до 40 лет. Это мужья, сыновья из полных семей. Не могу сказать, что это люди с низкой зарплатой. Проводя анализ документов и смотря по трудовым книжкам, мы понимаем, что они занимают довольно хорошие должности. Частенько приходят ребята из бизнеса», — объяснил Валенцов на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». Всего в прошлом году на службу поступило 10 тысяч человек, хотя в 2022 году таких было около двух тысяч. Также Валенцов рассказал, что выплаты свердловским контрактникам увеличили с 20 до 100 тысяч рублей. При этом единовременно военнослужащий может получить более 300 тысяч рублей.

Средний возраст желающих поступить на контрактную службу в Свердловской области — 30-40 лет. Чаще всего у этих людей нет проблем с деньгами. Об этом сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге майор Виктор Валенцов. «Средний возраст контрактников 2023 года и начала 2024 от 30 до 40 лет. Это мужья, сыновья из полных семей. Не могу сказать, что это люди с низкой зарплатой. Проводя анализ документов и смотря по трудовым книжкам, мы понимаем, что они занимают довольно хорошие должности. Частенько приходят ребята из бизнеса», — объяснил Валенцов на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». Всего в прошлом году на службу поступило 10 тысяч человек, хотя в 2022 году таких было около двух тысяч. Также Валенцов рассказал, что выплаты свердловским контрактникам увеличили с 20 до 100 тысяч рублей. При этом единовременно военнослужащий может получить более 300 тысяч рублей.