14 февраля 2024

Кто чаще всего идет служить по контракту в Свердловской области

Чаще контрактниками становятся бизнесмены и свердловчане с хорошей зарплатой
© Служба новостей «URA.RU»
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Служба по контракту. Курган, документ, подпись, контрактная служба, бумага, служба по контракту
В 2023 году на службу поступило 10 тысяч человек Фото:

Средний возраст желающих поступить на контрактную службу в Свердловской области — 30-40 лет. Чаще всего у этих людей нет проблем с деньгами. Об этом сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге майор Виктор Валенцов.

«Средний возраст контрактников 2023 года и начала 2024 от 30 до 40 лет. Это мужья, сыновья из полных семей. Не могу сказать, что это люди с низкой зарплатой. Проводя анализ документов и смотря по трудовым книжкам, мы понимаем, что они занимают довольно хорошие должности. Частенько приходят ребята из бизнеса», — объяснил Валенцов на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». Всего в прошлом году на службу поступило 10 тысяч человек, хотя в 2022 году таких было около двух тысяч.

Также Валенцов рассказал, что выплаты свердловским контрактникам увеличили с 20 до 100 тысяч рублей. При этом единовременно военнослужащий может получить более 300 тысяч рублей.

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Средний возраст желающих поступить на контрактную службу в Свердловской области — 30-40 лет. Чаще всего у этих людей нет проблем с деньгами. Об этом сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге майор Виктор Валенцов. «Средний возраст контрактников 2023 года и начала 2024 от 30 до 40 лет. Это мужья, сыновья из полных семей. Не могу сказать, что это люди с низкой зарплатой. Проводя анализ документов и смотря по трудовым книжкам, мы понимаем, что они занимают довольно хорошие должности. Частенько приходят ребята из бизнеса», — объяснил Валенцов на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». Всего в прошлом году на службу поступило 10 тысяч человек, хотя в 2022 году таких было около двух тысяч. Также Валенцов рассказал, что выплаты свердловским контрактникам увеличили с 20 до 100 тысяч рублей. При этом единовременно военнослужащий может получить более 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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