Пермяки купили торт с частями зубного протеза. Фото

05 апреля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Торт «Наполеон» был куплен ко дню рождения Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Соликамска (Пермский край) купили в сети магазинов «Магнит» торт, в котором обнаружили части зубных протезов. Фотографии неожиданной находки недовольные горожане опубликовали в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Купили торт „Наполеон“ в магазине „Магнит“ в ТЦ „Чайка“ после работы. Были в шоке. Попались остатки вставных протезов», — написал автор поста. URA.RU направило запрос в пресс-службу сети магазинов «Магнит». Отмечается, что торт был куплен на день рождения и чуть не испортил праздник. Пользователи соцсети посоветовали автору обратиться к производителю. Части протеза из торта сообщество «Подслушано Соликамск», vk.com Фото: Неожиданная находка в торте сообщество «Подслушано Соликамск», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Соликамска (Пермский край) купили в сети магазинов «Магнит» торт, в котором обнаружили части зубных протезов. Фотографии неожиданной находки недовольные горожане опубликовали в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Купили торт „Наполеон“ в магазине „Магнит“ в ТЦ „Чайка“ после работы. Были в шоке. Попались остатки вставных протезов», — написал автор поста. URA.RU направило запрос в пресс-службу сети магазинов «Магнит». Отмечается, что торт был куплен на день рождения и чуть не испортил праздник. Пользователи соцсети посоветовали автору обратиться к производителю.