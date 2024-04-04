Торт «Наполеон» был куплен ко дню рождения
Жители Соликамска (Пермский край) купили в сети магазинов «Магнит» торт, в котором обнаружили части зубных протезов. Фотографии неожиданной находки недовольные горожане опубликовали в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте».
«Купили торт „Наполеон“ в магазине „Магнит“ в ТЦ „Чайка“ после работы. Были в шоке. Попались остатки вставных протезов», — написал автор поста. URA.RU направило запрос в пресс-службу сети магазинов «Магнит».
Отмечается, что торт был куплен на день рождения и чуть не испортил праздник. Пользователи соцсети посоветовали автору обратиться к производителю.
Части протеза из торта
Неожиданная находка в торте
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