04 апреля 2024

Пермяки купили торт с частями зубного протеза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торт «Наполеон» был куплен ко дню рождения Фото:

Жители Соликамска (Пермский край) купили в сети магазинов «Магнит» торт, в котором обнаружили части зубных протезов. Фотографии неожиданной находки недовольные горожане опубликовали в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте».

«Купили торт „Наполеон“ в магазине „Магнит“ в ТЦ „Чайка“ после работы. Были в шоке. Попались остатки вставных протезов», — написал автор поста. URA.RU направило запрос в пресс-службу сети магазинов «Магнит».

Отмечается, что торт был куплен на день рождения и чуть не испортил праздник. Пользователи соцсети посоветовали автору обратиться к производителю.

Части протеза из торта
Части протеза из торта
Фото:
Неожиданная находка в торте
Неожиданная находка в торте
Фото:

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Жители Соликамска (Пермский край) купили в сети магазинов «Магнит» торт, в котором обнаружили части зубных протезов. Фотографии неожиданной находки недовольные горожане опубликовали в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Купили торт „Наполеон“ в магазине „Магнит“ в ТЦ „Чайка“ после работы. Были в шоке. Попались остатки вставных протезов», — написал автор поста. URA.RU направило запрос в пресс-службу сети магазинов «Магнит». Отмечается, что торт был куплен на день рождения и чуть не испортил праздник. Пользователи соцсети посоветовали автору обратиться к производителю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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