04 апреля 2024

Пермские врачи спасли пациента со смертельным инсультом

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики с помощью новейших технологий спасли пермяка (архивное фото) Фото:

В Перми врачи экстренно провели сложную операцию и спасли жизнь мужчине, который был на грани смерти. Из основной мозговой артерии пациенту извлекли тромб, который неожиданно отключил от кровоснабжения главные участки головного мозга. В больнице им. Гринберга такой инсульт называют «несовместимым с жизнью». Но не в этот раз. Случай медики описали на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

«Мужчина 64-х лет на улице упал, потеряв сознание. Бригадой скорой помощи он был доставлен в Городскую больницу № 3 в состоянии комы, где медики диагностировали тромбоэмболию основной артерии головного мозга. Пациента перевезли в больницу имени Гринберга для извлечения тромба и реканализации артерии. Здесь с помощью специальных зондов через небольшой прокол хирургу Максиму Сюткину удалось проникнуть к месту окклюзии и удалить тромб», — рассказывают врачи.

В итоге кровоток к мозгу пациента был восстановлен. Через несколько часов мужчина пришел в сознание. Сейчас он проходит реабилитацию. Медики уверены, что он полностью восстановится в ближайшее время, и от смертельно опасной ситуации у него останутся лишь воспоминания.

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В Перми врачи экстренно провели сложную операцию и спасли жизнь мужчине, который был на грани смерти. Из основной мозговой артерии пациенту извлекли тромб, который неожиданно отключил от кровоснабжения главные участки головного мозга. В больнице им. Гринберга такой инсульт называют «несовместимым с жизнью». Но не в этот раз. Случай медики описали на странице больницы в соцсети «ВКонтакте». «Мужчина 64-х лет на улице упал, потеряв сознание. Бригадой скорой помощи он был доставлен в Городскую больницу № 3 в состоянии комы, где медики диагностировали тромбоэмболию основной артерии головного мозга. Пациента перевезли в больницу имени Гринберга для извлечения тромба и реканализации артерии. Здесь с помощью специальных зондов через небольшой прокол хирургу Максиму Сюткину удалось проникнуть к месту окклюзии и удалить тромб», — рассказывают врачи. В итоге кровоток к мозгу пациента был восстановлен. Через несколько часов мужчина пришел в сознание. Сейчас он проходит реабилитацию. Медики уверены, что он полностью восстановится в ближайшее время, и от смертельно опасной ситуации у него останутся лишь воспоминания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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