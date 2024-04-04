Пермские врачи спасли пациента со смертельным инсультом

05 апреля 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Медики с помощью новейших технологий спасли пермяка (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми врачи экстренно провели сложную операцию и спасли жизнь мужчине, который был на грани смерти. Из основной мозговой артерии пациенту извлекли тромб, который неожиданно отключил от кровоснабжения главные участки головного мозга. В больнице им. Гринберга такой инсульт называют «несовместимым с жизнью». Но не в этот раз. Случай медики описали на странице больницы в соцсети «ВКонтакте». «Мужчина 64-х лет на улице упал, потеряв сознание. Бригадой скорой помощи он был доставлен в Городскую больницу № 3 в состоянии комы, где медики диагностировали тромбоэмболию основной артерии головного мозга. Пациента перевезли в больницу имени Гринберга для извлечения тромба и реканализации артерии. Здесь с помощью специальных зондов через небольшой прокол хирургу Максиму Сюткину удалось проникнуть к месту окклюзии и удалить тромб», — рассказывают врачи. В итоге кровоток к мозгу пациента был восстановлен. Через несколько часов мужчина пришел в сознание. Сейчас он проходит реабилитацию. Медики уверены, что он полностью восстановится в ближайшее время, и от смертельно опасной ситуации у него останутся лишь воспоминания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми врачи экстренно провели сложную операцию и спасли жизнь мужчине, который был на грани смерти. Из основной мозговой артерии пациенту извлекли тромб, который неожиданно отключил от кровоснабжения главные участки головного мозга. В больнице им. Гринберга такой инсульт называют «несовместимым с жизнью». Но не в этот раз. Случай медики описали на странице больницы в соцсети «ВКонтакте». «Мужчина 64-х лет на улице упал, потеряв сознание. Бригадой скорой помощи он был доставлен в Городскую больницу № 3 в состоянии комы, где медики диагностировали тромбоэмболию основной артерии головного мозга. Пациента перевезли в больницу имени Гринберга для извлечения тромба и реканализации артерии. Здесь с помощью специальных зондов через небольшой прокол хирургу Максиму Сюткину удалось проникнуть к месту окклюзии и удалить тромб», — рассказывают врачи. В итоге кровоток к мозгу пациента был восстановлен. Через несколько часов мужчина пришел в сознание. Сейчас он проходит реабилитацию. Медики уверены, что он полностью восстановится в ближайшее время, и от смертельно опасной ситуации у него останутся лишь воспоминания.