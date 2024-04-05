Минюст РФ включил в список иноагентов писателя Михаила Веллера

Писатель Михаил Веллер включен в список иноагентов. Об этом сообщили в Минюсте РФ.
«М.И. Веллер выступал против специальной военной операции на Украине, призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами», —
Вместе с ним в список попала основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Она по данным Минюста, распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России. Татаулова и Веллер в настоящее время проживают за пределами РФ.
В список иноагентов также добавили «Российское социалистическое движение» (РСД). По информации ведомства, организация распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ, а также призывало к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России.
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