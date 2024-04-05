05 апреля 2024

Минюст РФ включил в список иноагентов писателя Михаила Веллера

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Бизнес-форум. Курган , депутат, чиновник, документы, папка, губернатор
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Иноагенты РФ

Писатель Михаил Веллер включен в список иноагентов. Об этом сообщили в Минюсте РФ.

«М.И. Веллер выступал против специальной военной операции на Украине, призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами», — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с ним в список попала основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Она по данным Минюста, распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России. Татаулова и Веллер в настоящее время проживают за пределами РФ.

В список иноагентов также добавили «Российское социалистическое движение» (РСД). По информации ведомства, организация распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ, а также призывало к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России.

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Писатель Михаил Веллер включен в список иноагентов. Об этом сообщили в Минюсте РФ. «М.И. Веллер выступал против специальной военной операции на Украине, призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами», — говорится в сообщении ведомства. Вместе с ним в список попала основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Она по данным Минюста, распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России. Татаулова и Веллер в настоящее время проживают за пределами РФ. В список иноагентов также добавили «Российское социалистическое движение» (РСД). По информации ведомства, организация распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ, а также призывало к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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