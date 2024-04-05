В Екатеринбурге у гостиницы напротив ЖД-вокзала появится 12-этажный пристрой

06 апреля 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Новый корпус на 12 этажей появится у Marins Park Hotel (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге на территории, прилегающей к Marins Park Hotel по улице Челюскинцев, начнется строительство 12-этажного корпуса. Это следует из результатов историко-культурной экспертизы, результаты которой опубликованы на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Согласно документу, высотка появится на заднем дворе гостиницы. Ради этого переложат сети и снесут дворовую пристройку и склад. «Определено, что предложенный в проекте комплекс мероприятий достаточен для обеспечения сохранности выявленного культурного слоя при проведении земляных, хозяйственных и иных работ по объекту 'Второй корпус гостиницы «Маринс Парк Отель'», — сказано в документе. Так как рядом с территорией находятся памятники архитектуры, то потребовалась историко-культурная экспертиза. Также там провели археологические раскопки и обнаружили более сотни артефактов, датируемых серединой XIX — началом ХХ веков. Находки включают осколки керамики, фаянса, фарфора и другие предметы. По итогу экспертизы проект получил положительное заключение, но с одним условием — должны быть проведены спасательные работы по сохранению наследия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на территории, прилегающей к Marins Park Hotel по улице Челюскинцев, начнется строительство 12-этажного корпуса. Это следует из результатов историко-культурной экспертизы, результаты которой опубликованы на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Согласно документу, высотка появится на заднем дворе гостиницы. Ради этого переложат сети и снесут дворовую пристройку и склад. «Определено, что предложенный в проекте комплекс мероприятий достаточен для обеспечения сохранности выявленного культурного слоя при проведении земляных, хозяйственных и иных работ по объекту 'Второй корпус гостиницы «Маринс Парк Отель'», — сказано в документе. Так как рядом с территорией находятся памятники архитектуры, то потребовалась историко-культурная экспертиза. Также там провели археологические раскопки и обнаружили более сотни артефактов, датируемых серединой XIX — началом ХХ веков. Находки включают осколки керамики, фаянса, фарфора и другие предметы. По итогу экспертизы проект получил положительное заключение, но с одним условием — должны быть проведены спасательные работы по сохранению наследия.