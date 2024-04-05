В Екатеринбурге у гостиницы напротив ЖД-вокзала появится 12-этажный пристрой

В Екатеринбурге на территории, прилегающей к Marins Park Hotel по улице Челюскинцев, начнется строительство 12-этажного корпуса. Это следует из результатов историко-культурной экспертизы, результаты которой опубликованы на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Согласно документу, высотка появится на заднем дворе гостиницы. Ради этого переложат сети и снесут дворовую пристройку и склад. «Определено, что предложенный в проекте комплекс мероприятий достаточен для обеспечения сохранности выявленного культурного слоя при проведении земляных, хозяйственных и иных работ по объекту 'Второй корпус гостиницы «Маринс Парк Отель'», — сказано в документе.
Так как рядом с территорией находятся памятники архитектуры, то потребовалась историко-культурная экспертиза. Также там провели археологические раскопки и обнаружили более сотни артефактов, датируемых серединой XIX — началом ХХ веков. Находки включают осколки керамики, фаянса, фарфора и другие предметы. По итогу экспертизы проект получил положительное заключение, но с одним условием — должны быть проведены спасательные работы по сохранению наследия.
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