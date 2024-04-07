Зарубин показал, как Путин работает в «закрытом режиме» без камер. Видео

07 апреля 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин работает с документами между приемами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналист Павел Зарубин поделился кадрами, на которых показано, что делает президент России Владимир Путин, когда на него не направлены камеры. На кадрах, опубликованных журналистом, видно, как российский лидер в свободное от совещаний время, работает с документами, которые поступают к нему почти без остановки. «Камеры выключаются и отворачиваются, но Путин остался за столом. Работа с документами, изучение, поручения по ситуации с паводками в регионах, президентские резолюции», — комментирует Павел Зарубин рабочие будни главы государства. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. По словам Зарубина, документы, с которыми работает Путин, практически без остановки приносят к нему на обработку. После работы с бумагами он вновь продолжает публичные мероприятия, заявил журналист, уточнив, что все это происходит помногу раз в день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист Павел Зарубин поделился кадрами, на которых показано, что делает президент России Владимир Путин, когда на него не направлены камеры. На кадрах, опубликованных журналистом, видно, как российский лидер в свободное от совещаний время, работает с документами, которые поступают к нему почти без остановки. «Камеры выключаются и отворачиваются, но Путин остался за столом. Работа с документами, изучение, поручения по ситуации с паводками в регионах, президентские резолюции», — комментирует Павел Зарубин рабочие будни главы государства. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. По словам Зарубина, документы, с которыми работает Путин, практически без остановки приносят к нему на обработку. После работы с бумагами он вновь продолжает публичные мероприятия, заявил журналист, уточнив, что все это происходит помногу раз в день.