Годовалый малыш пострадал в ДТП на свердловской трассе. Фото

07 апреля 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

По факту ДТП организована проверка (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 30-м километре дороги Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло ДТП, в результате которого пострадал годовалый ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Дорожный инцидент произошел сегодня около 11:00 часов на 30 км дороги Нижний Тагил — Нижняя Салда. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир с травмами головы доставлен в ГАУЗ СО ГП №3 Нижнего Тагила… В момент ДТП в автомобиле находился водитель и три пассажира, один из которых ребенок 2023 года рождения», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дерево. Сотрудникам Госавтоинспекции он объяснил, что на машине уже установлена летняя резина, а дорога была мокрой и шел снег. По факту происшествия организована проверка. Фото: ГИБДД Свердловской области, https://t.me/gibdd_66/6423 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 30-м километре дороги Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло ДТП, в результате которого пострадал годовалый ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Дорожный инцидент произошел сегодня около 11:00 часов на 30 км дороги Нижний Тагил — Нижняя Салда. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир с травмами головы доставлен в ГАУЗ СО ГП №3 Нижнего Тагила… В момент ДТП в автомобиле находился водитель и три пассажира, один из которых ребенок 2023 года рождения», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дерево. Сотрудникам Госавтоинспекции он объяснил, что на машине уже установлена летняя резина, а дорога была мокрой и шел снег. По факту происшествия организована проверка.