06 апреля 2024

Годовалый малыш пострадал в ДТП на свердловской трассе. Фото

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По факту ДТП организована проверка (архивное фото) Фото:

На 30-м километре дороги Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло ДТП, в результате которого пострадал годовалый ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Дорожный инцидент произошел сегодня около 11:00 часов на 30 км дороги Нижний Тагил — Нижняя Салда. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир с травмами головы доставлен в ГАУЗ СО ГП №3 Нижнего Тагила… В момент ДТП в автомобиле находился водитель и три пассажира, один из которых ребенок 2023 года рождения», — сказано в официальном telegram-канале ведомства.

Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дерево. Сотрудникам Госавтоинспекции он объяснил, что на машине уже установлена летняя резина, а дорога была мокрой и шел снег. По факту происшествия организована проверка.

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На 30-м километре дороги Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло ДТП, в результате которого пострадал годовалый ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Дорожный инцидент произошел сегодня около 11:00 часов на 30 км дороги Нижний Тагил — Нижняя Салда. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир с травмами головы доставлен в ГАУЗ СО ГП №3 Нижнего Тагила… В момент ДТП в автомобиле находился водитель и три пассажира, один из которых ребенок 2023 года рождения», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дерево. Сотрудникам Госавтоинспекции он объяснил, что на машине уже установлена летняя резина, а дорога была мокрой и шел снег. По факту происшествия организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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