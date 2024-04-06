На 30-м километре дороги Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло ДТП, в результате которого пострадал годовалый ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Дорожный инцидент произошел сегодня около 11:00 часов на 30 км дороги Нижний Тагил — Нижняя Салда. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир с травмами головы доставлен в ГАУЗ СО ГП №3 Нижнего Тагила… В момент ДТП в автомобиле находился водитель и три пассажира, один из которых ребенок 2023 года рождения», — сказано в официальном telegram-канале ведомства.
Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дерево. Сотрудникам Госавтоинспекции он объяснил, что на машине уже установлена летняя резина, а дорога была мокрой и шел снег. По факту происшествия организована проверка.
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