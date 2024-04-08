08 апреля 2024

Utair запускает новые рейсы из ХМАО в Узбекистан

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пассажир, ютэир, боинг 767, туризм, ютейр
Utair запускает новые рейсы из Сургута в Фергану Фото:

Авиакомпания Utair запускает новые рейсы из Сургута (ХМАО) в город Фергана (Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба компании.

«С 6 июня начинаем выполнять полеты в Фергану из Сургута один раз в неделю — по четвергам. Вылет из Сургута в 22:10, из Ферганы — в 03:20. Время в пути — 3 часа 40 минут», — сообщает пресс-служба авиакомпании. Стоимость билетов — от 19,5 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в апреле из Нижневартовска в Баку и Ташкент тоже запустят прямые авиарейсы. Перелеты будет выполнять авиакомпания «ИрАэро».

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Авиакомпания Utair запускает новые рейсы из Сургута (ХМАО) в город Фергана (Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба компании. «С 6 июня начинаем выполнять полеты в Фергану из Сургута один раз в неделю — по четвергам. Вылет из Сургута в 22:10, из Ферганы — в 03:20. Время в пути — 3 часа 40 минут», — сообщает пресс-служба авиакомпании. Стоимость билетов — от 19,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в апреле из Нижневартовска в Баку и Ташкент тоже запустят прямые авиарейсы. Перелеты будет выполнять авиакомпания «ИрАэро».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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