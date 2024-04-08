Utair запускает новые рейсы из ХМАО в Узбекистан

Utair запускает новые рейсы из Сургута в Фергану
Авиакомпания Utair запускает новые рейсы из Сургута (ХМАО) в город Фергана (Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба компании.
«С 6 июня начинаем выполнять полеты в Фергану из Сургута один раз в неделю — по четвергам. Вылет из Сургута в 22:10, из Ферганы — в 03:20. Время в пути — 3 часа 40 минут», — сообщает пресс-служба авиакомпании. Стоимость билетов — от 19,5 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в апреле из Нижневартовска в Баку и Ташкент тоже запустят прямые авиарейсы. Перелеты будет выполнять авиакомпания «ИрАэро».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!