Челябинский отель вошел в рейтинг Forbes

Forbes: челябинский отель вошел в одну из крупнейших гостиничных групп РФ

09 апреля 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Отель редакция журнала признала знаковым в составе группы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отель Ibis Styles в Челябинске, который готовили к саммитам ШОС и БРИКС, вошел в рейтинг Forbes крупнейших гостиничных групп России. Как следует из материалов журнала, гостиница из холдинга Accor входит в группу из 56 объектов. «Четвертое место рейтинга. Группа Accor со знаковыми объектами Mоvenpick Москва Таганская, Swissоtel Resort Сочи Камелия, Ibis Styles Челябинск и другими», — указал Forbes. Другие известные гостиницы группы расположены в Калининграде и Владивостоке. Совокупный номерной фонд группы достигает 9,6 тысячи номеров, представленных в отелях 23 регионов страны. Отель Ibis Styles является переоборудованным бывшим профилакторием «Полет». К приему гостей международных саммитов гостиницу готовили в 2018 году. Объект входит в холдинг, созданный на деньги французского капитала в 1967 году. Первым отелем был Novotel во городе Лилле на 62 номера. Гендиректор Accor Себастьян Базен выразил намерение сохранить присутствие сети на российском рынке, несмотря на политические и экономические вызовы. В рейтинге представлены 10 крупнейших отельных групп. Ранжир был составлен на основе данных об объеме номерного фонда. Крупнейшим в РФ холдингом признан Azimut Hotels с одиннадцатью тысячами номеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отель Ibis Styles в Челябинске, который готовили к саммитам ШОС и БРИКС, вошел в рейтинг Forbes крупнейших гостиничных групп России. Как следует из материалов журнала, гостиница из холдинга Accor входит в группу из 56 объектов. «Четвертое место рейтинга. Группа Accor со знаковыми объектами Mоvenpick Москва Таганская, Swissоtel Resort Сочи Камелия, Ibis Styles Челябинск и другими», — указал Forbes. Другие известные гостиницы группы расположены в Калининграде и Владивостоке. Совокупный номерной фонд группы достигает 9,6 тысячи номеров, представленных в отелях 23 регионов страны. Отель Ibis Styles является переоборудованным бывшим профилакторием «Полет». К приему гостей международных саммитов гостиницу готовили в 2018 году. Объект входит в холдинг, созданный на деньги французского капитала в 1967 году. Первым отелем был Novotel во городе Лилле на 62 номера. Гендиректор Accor Себастьян Базен выразил намерение сохранить присутствие сети на российском рынке, несмотря на политические и экономические вызовы. В рейтинге представлены 10 крупнейших отельных групп. Ранжир был составлен на основе данных об объеме номерного фонда. Крупнейшим в РФ холдингом признан Azimut Hotels с одиннадцатью тысячами номеров.