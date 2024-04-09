09 апреля 2024

Челябинский шеф-повар Белкин возрождает местную кухню взамен фастфуду. Фото

Шеф-повар Алексей Белкин: мы должны возвращаться к истокам пищи
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Таежный хутор. Челябинск
Алексей Белкин возрождает уральскую кухню, делая акцент на казачью пищу Фото:

Челябинский шеф-повар Алексей Белкин планирует возрождать уральскую гастрономическую культуру, заменив западный фастфуд историческими блюдами. Об этом он сообщил 10 апреля в ходе тура по трассе М-5, организованном упрдором «Южный Урал» и минкультуры региона.

«Фастфуд, который пришел к нам с фри-культурой, мы едим просто, чтобы насытить желудок. Мы должны возвращаться к истокам пищи. Раньше ели не для сигнала желудка о насыщении, а для того, чтобы знать, сколько энергии потратить, например, в бою или работе», — рассказал Алексей Белкин

Шеф-повар уточняет, что он не занимается авторской подачей блюд, а возрождает культуру уральской кухни. Кулинар делает акцент на специфике казачьей пищи. Он отметил, что россияне разучились употреблять исторические блюда, такие как полезный кисель.

Белкин возрождает культуру уже 30 лет. Он рассказывает традиционные исторические рецепты и просвещает челябинцев в аутентичной кухне.

Таежный хутор. Челябинск
Шеф-повар Белкин показал пирог по старинному казачьему рецепту
Фото:
Таежный хутор. Челябинск
В туре участников угощали чаем и пирогами по традиционным рецептам
Фото:

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Челябинский шеф-повар Алексей Белкин планирует возрождать уральскую гастрономическую культуру, заменив западный фастфуд историческими блюдами. Об этом он сообщил 10 апреля в ходе тура по трассе М-5, организованном упрдором «Южный Урал» и минкультуры региона. «Фастфуд, который пришел к нам с фри-культурой, мы едим просто, чтобы насытить желудок. Мы должны возвращаться к истокам пищи. Раньше ели не для сигнала желудка о насыщении, а для того, чтобы знать, сколько энергии потратить, например, в бою или работе», — рассказал Алексей Белкин Шеф-повар уточняет, что он не занимается авторской подачей блюд, а возрождает культуру уральской кухни. Кулинар делает акцент на специфике казачьей пищи. Он отметил, что россияне разучились употреблять исторические блюда, такие как полезный кисель. Белкин возрождает культуру уже 30 лет. Он рассказывает традиционные исторические рецепты и просвещает челябинцев в аутентичной кухне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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