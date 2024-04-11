Челябинцам показали блюда, зародившиеся на маршруте трассы М-5 сотни лет назад

Минкультуры и Росавтодор запустили серию туров по достояниям Челябинской области

В числе традиционной пищи — сало, разносолы, «ряженные» блины и казачьи пироги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области стартовал спецпроект о местном туризме и гастрономии региона. Первый пресс-тур с историей уральской кухни упрдор «Южный Урал» и минкультуры региона организовали по трассе М-5 подъезд к Екатеринбургу. Какие блюда стали традиционными на территории Челябинской области — рассказывает URA.RU.

«Начав серию пресс-туров с Каслей и кулинарного экскурса на трассе М-5, мы не собираемся останавливаться. Будем знакомить жителей и гостей региона с достопримечательностями, на которые можно с комфортом добраться по федеральным дорогам», — рассказал URA.RU глава упрдора Владимир Муравьев.

Как в царской России питались челябинские путники

Тур по региону начался с поселка Прудный, где кулинар Алексей Белкин в своей трапезной показал стегай из дичи. В качестве начинки традиционного «пирога казака Степанова» использовали рябчиков. Запивать закрытый казачий пирог предложили травяным чаем. Кулинар также рассказал и об обычаях трактиров царских времен.

Что подавали в челябинских перекусочных до появления фаст-фуда

Первую перекусочную кулинар организовал на трассе М-5, где в прошлом существовал трактир «Куяшный». Там Белкин презентовал поросячье сало, вымоченное в березовом рассоле. К такому блюду принято подавать ржаной хлеб и разносолы на травах.

Вблизи поворота на Касли были расстегаи с озерной рыбой. Есть такие пироги принято, запивая рыбным бульоном. Притом в отвар раньше добавляли разные овощи, включая огурцы. Место для перекуса выбрали не случайно — Каслинский район популярен большим числом рыбных озер.

Очередной точкой стал блинный стан. «Ряженные» блины было принято есть с уральским чаем. Кулинар отметил, что особенность блюда в бездрожжевом тесте на ряженке и ржаной муке. Такие блины получаются эластичными и не рвутся. В напиток же добавили только запаренные местные яблоки и листья малины, как принято у казаков.

Белкин подчеркнул, что такие блюда несли пользу и насыщали путешественников на долгое время. Маршрут прошел по почтовому пути царской России, который заменила трасса М-5. В прошлые века там находилось большое число трактиров. В управлении отметили, что это не последний тур, в котором покажут историю и знаковые места региона.

«Президент России анонсировал в 2025 году старт нацпроекта, посвященного развитию внутреннего туризма. Нам, на Южном Урале, есть что показать уже сегодня. Совместный проект с министерством и кулинаром Алексеем Белкиным тому доказательство», — подчеркнул Муравьев.