Figaro: Киев просит Париж помочь пережить 2024 год ради нового контрнаступления

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Киев попросил Францию о помощи ради нового наступления Фото:
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Украинские власти обратились к французским чиновникам с просьбой о поддержке в 2024 году, чтобы в следующем году возобновить контрнаступление. Об этом сообщает французская газета Figaro, ссылаясь на слова французского дипломата.

«Украинцы говорят нам: «Помогите нам продержаться в 2024 году. И в 2025-м мы сможем возобновить наступление», — цитирует издание французского чиновника.

По информации газеты, после неудачи в контрнаступлении в 2023 году украинские войска вынуждены были перейти к оборонительным действиям. Figaro отмечает, что из-за высокой интенсивности боев и точности огня любая попытка атаки требует значительных усилий и может привести к большим потерям. В связи с этим на Западе вновь стали обсуждать риски поражения Украины в конфликте.

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Украинские власти обратились к французским чиновникам с просьбой о поддержке в 2024 году, чтобы в следующем году возобновить контрнаступление. Об этом сообщает французская газета Figaro, ссылаясь на слова французского дипломата. «Украинцы говорят нам: «Помогите нам продержаться в 2024 году. И в 2025-м мы сможем возобновить наступление», — цитирует издание французского чиновника. По информации газеты, после неудачи в контрнаступлении в 2023 году украинские войска вынуждены были перейти к оборонительным действиям. Figaro отмечает, что из-за высокой интенсивности боев и точности огня любая попытка атаки требует значительных усилий и может привести к большим потерям. В связи с этим на Западе вновь стали обсуждать риски поражения Украины в конфликте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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