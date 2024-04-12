Figaro: Киев просит Париж помочь пережить 2024 год ради нового контрнаступления

Киев попросил Францию о помощи ради нового наступления Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти обратились к французским чиновникам с просьбой о поддержке в 2024 году, чтобы в следующем году возобновить контрнаступление. Об этом сообщает французская газета Figaro, ссылаясь на слова французского дипломата.

«Украинцы говорят нам: «Помогите нам продержаться в 2024 году. И в 2025-м мы сможем возобновить наступление», — цитирует издание французского чиновника.

По информации газеты, после неудачи в контрнаступлении в 2023 году украинские войска вынуждены были перейти к оборонительным действиям. Figaro отмечает, что из-за высокой интенсивности боев и точности огня любая попытка атаки требует значительных усилий и может привести к большим потерям. В связи с этим на Западе вновь стали обсуждать риски поражения Украины в конфликте.