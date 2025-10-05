В Самарской области восемь человек пострадали в ДТП

В ДТП на трассе М-5 Урал восемь пострадавших
Авария произошла на трассе М-5
Авария произошла на трассе М-5

В Самарской области на трассе М-5 «Урал» произошло столкновение грузовых и легковых автомобилей, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщили в региональном ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Среди пострадавших трое несовершеннолетних. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

