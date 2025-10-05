В Самарской области восемь человек пострадали в ДТП

Авария произошла на трассе М-5
В Самарской области на трассе М-5 «Урал» произошло столкновение грузовых и легковых автомобилей, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщили в региональном ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Среди пострадавших трое несовершеннолетних. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
