Пермская кондитерская фабрика получила выручку в миллиард рублей

12 апреля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Кондитерская фабрика увеличила выручку и прибыль от продаж Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Акционерное общество «Кондитерская фабрика «Пермская» опубликовало отчет о финансовых результатах за 2023 год. Годовая выручка предприятия составила более миллиарда рублей. Прибыль фабрики увеличилась по сравнению с 2022 годом на десятки миллионов рублей. «АО «Кондитерская фабрика «Пермская», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 91,3 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2022 году выручка предприятия составляла 980,2 млн рублей, а прибыль — 55 млн рублей. Кондитерская фабрика «Пермская» была основана в 1892 году. В 90-е годы XX века предприятие было преобразовано в ОАО, а в 2016-м — в АО. Фабрика выпускает более 100 видов кондитерских изделий. Это шоколадные конфеты, вафли, мармелад и другая продукция. Она реализуется, в том числе, через сеть фирменных магазинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Акционерное общество «Кондитерская фабрика «Пермская» опубликовало отчет о финансовых результатах за 2023 год. Годовая выручка предприятия составила более миллиарда рублей. Прибыль фабрики увеличилась по сравнению с 2022 годом на десятки миллионов рублей. «АО «Кондитерская фабрика «Пермская», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 91,3 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2022 году выручка предприятия составляла 980,2 млн рублей, а прибыль — 55 млн рублей. Кондитерская фабрика «Пермская» была основана в 1892 году. В 90-е годы XX века предприятие было преобразовано в ОАО, а в 2016-м — в АО. Фабрика выпускает более 100 видов кондитерских изделий. Это шоколадные конфеты, вафли, мармелад и другая продукция. Она реализуется, в том числе, через сеть фирменных магазинов.