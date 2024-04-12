Мэрия потребовала арестовать счета челябинских дорожников

12 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Одно из заявлений суд уже отверг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска потребовала принять обеспечительные меры по отношению компаниям «Ойкумена» из Москвы, «Союз автодор» из Иваново и челябинской фирме «ЭлектроСтрой», следует из картотеки судебных дел. Заявление поданы в развитие исков о взыскании с подрядчиков 247 млн рублей неустойки за некачественную уборку улиц и дорог, результатом чего стал новогодний снежный и мусорный коллапс в городе. «Заявления о принятии обеспечительных мер были поданы Комитетом дорожного хозяйства (КДХ) города 11 апреля. Определением от 12 апреля на него дан отказ применительно к АО „Ойкумена“. По аналогичном заявлениям в отношении ООО „Союз Автодор“ и ООО „ЭлектроСтрой“ определения еще не вынесены», — пояснили в Арбитражном суде Челябинской области. Ответчики по искам мэрии в ноябре 2021 года вошли в пул из пяти предприятий, отвечающих за уборку дорог в регионе. После аномальных снегопадов перед новогодними праздниками и после них дворы и улицы Челябинска оказались завалены снегом. Это спровоцировало серьезные проблемы с транспортом, уборкой мусора и вызвало массовое недовольство горожан. В конце февраля КДХ выставил ряд исков к трем компаниям-подрядчикам, которых в мэрии сочли самыми злостными нарушителями контрактов на общую сумму почти в четверть миллиарда рублей. «Претензионную работу с подрядчиками по текущему содержанию дорог комитет ведет постоянно, и при необходимости комитет может обращаться в суд. Еженедельно компании получают предписания. За неисполненные обязательства выставляются штрафы», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Также URA.RU направляло запросы с просьбой прокомментировать претензии в адрес компаний-ответчиков, но ответа не получило. При этом, по мнению источников агентства, блокировка счетов подрядчиков способна парализовать текущие работы по содержанию улично-дорожной сети Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Челябинска потребовала принять обеспечительные меры по отношению компаниям «Ойкумена» из Москвы, «Союз автодор» из Иваново и челябинской фирме «ЭлектроСтрой», следует из картотеки судебных дел. Заявление поданы в развитие исков о взыскании с подрядчиков 247 млн рублей неустойки за некачественную уборку улиц и дорог, результатом чего стал новогодний снежный и мусорный коллапс в городе. «Заявления о принятии обеспечительных мер были поданы Комитетом дорожного хозяйства (КДХ) города 11 апреля. Определением от 12 апреля на него дан отказ применительно к АО „Ойкумена“. По аналогичном заявлениям в отношении ООО „Союз Автодор“ и ООО „ЭлектроСтрой“ определения еще не вынесены», — пояснили в Арбитражном суде Челябинской области. Ответчики по искам мэрии в ноябре 2021 года вошли в пул из пяти предприятий, отвечающих за уборку дорог в регионе. После аномальных снегопадов перед новогодними праздниками и после них дворы и улицы Челябинска оказались завалены снегом. Это спровоцировало серьезные проблемы с транспортом, уборкой мусора и вызвало массовое недовольство горожан. В конце февраля КДХ выставил ряд исков к трем компаниям-подрядчикам, которых в мэрии сочли самыми злостными нарушителями контрактов на общую сумму почти в четверть миллиарда рублей. «Претензионную работу с подрядчиками по текущему содержанию дорог комитет ведет постоянно, и при необходимости комитет может обращаться в суд. Еженедельно компании получают предписания. За неисполненные обязательства выставляются штрафы», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Также URA.RU направляло запросы с просьбой прокомментировать претензии в адрес компаний-ответчиков, но ответа не получило. При этом, по мнению источников агентства, блокировка счетов подрядчиков способна парализовать текущие работы по содержанию улично-дорожной сети Челябинска.