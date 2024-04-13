13 апреля 2024

Свердловчане отправили в затопленный Орск воду, овощи и газировку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительный фонд «Ника» направил в Орск фуры с гуманитарной помощью Фото:

Добровольцы из благотворительного фонда «Ника» оказали помощь жителям Орска (Оренбургская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда.

«В Орск отправлено 22 тонны питьевой воды, одна тонна газированной воды, 2,5 тонны овощей и 30 коробок драже витамина С», — рассказал представитель фонда. Благотворительный фонд «Ника» существует более 10 лет. Добровольцы на постоянной основе оказывают помощь социальным учреждениям. Сейчас они собирают вторую фуру с гумпомощью.

5 апреля в Орске прорвало дамбу. Более 4400 домов были подтоплены. Президент Владимир Путин направил в регион главу МЧС Александра Куренкова. Еще больше по теме — в сюжете URA.RU.

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Добровольцы из благотворительного фонда «Ника» оказали помощь жителям Орска (Оренбургская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда. «В Орск отправлено 22 тонны питьевой воды, одна тонна газированной воды, 2,5 тонны овощей и 30 коробок драже витамина С», — рассказал представитель фонда. Благотворительный фонд «Ника» существует более 10 лет. Добровольцы на постоянной основе оказывают помощь социальным учреждениям. Сейчас они собирают вторую фуру с гумпомощью. 5 апреля в Орске прорвало дамбу. Более 4400 домов были подтоплены. Президент Владимир Путин направил в регион главу МЧС Александра Куренкова. Еще больше по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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