Свердловчане отправили в затопленный Орск воду, овощи и газировку. Фото

14 апреля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Благотворительный фонд «Ника» направил в Орск фуры с гуманитарной помощью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Добровольцы из благотворительного фонда «Ника» оказали помощь жителям Орска (Оренбургская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда. «В Орск отправлено 22 тонны питьевой воды, одна тонна газированной воды, 2,5 тонны овощей и 30 коробок драже витамина С», — рассказал представитель фонда. Благотворительный фонд «Ника» существует более 10 лет. Добровольцы на постоянной основе оказывают помощь социальным учреждениям. Сейчас они собирают вторую фуру с гумпомощью.



5 апреля в Орске прорвало дамбу. Более 4400 домов были подтоплены. Президент Владимир Путин направил в регион главу МЧС Александра Куренкова. Еще больше по теме — в сюжете URA.RU. Фото: Благотворительный фонд «Ника» Фото: Благотворительный фонд «Ника» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Добровольцы из благотворительного фонда «Ника» оказали помощь жителям Орска (Оренбургская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда. «В Орск отправлено 22 тонны питьевой воды, одна тонна газированной воды, 2,5 тонны овощей и 30 коробок драже витамина С», — рассказал представитель фонда. Благотворительный фонд «Ника» существует более 10 лет. Добровольцы на постоянной основе оказывают помощь социальным учреждениям. Сейчас они собирают вторую фуру с гумпомощью. 5 апреля в Орске прорвало дамбу. Более 4400 домов были подтоплены. Президент Владимир Путин направил в регион главу МЧС Александра Куренкова. Еще больше по теме — в сюжете URA.RU.