Добровольцы из благотворительного фонда «Ника» оказали помощь жителям Орска (Оренбургская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда.
«В Орск отправлено 22 тонны питьевой воды, одна тонна газированной воды, 2,5 тонны овощей и 30 коробок драже витамина С», — рассказал представитель фонда. Благотворительный фонд «Ника» существует более 10 лет. Добровольцы на постоянной основе оказывают помощь социальным учреждениям. Сейчас они собирают вторую фуру с гумпомощью.
5 апреля в Орске прорвало дамбу. Более 4400 домов были подтоплены. Президент Владимир Путин направил в регион главу МЧС Александра Куренкова. Еще больше по теме — в сюжете URA.RU.
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