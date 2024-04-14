На челябинской границе вернули в Казахстан непроверенных пчел. Фото

15 апреля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Пчелопакеты не прошли необходимые карантинные мероприятия Фото: Георгий Бергал © URA.RU На пропускном пункте Бугристое границы Челябинской области с Казахстаном в РФ не пустили пчел без сертификации. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, пресечена попытка неправомерного ввоза 1750 пчелопакетов. «В ходе контроля на пункте пропуска „Бугристое“ был пресечен ввоз 1750 пчелопакетов. Насекомых пытались неправомерно ввезти на территорию РФ», — заявили URA.RU в управлении Россельхознадзора. Пчелопакеты возвращены обратно в Казахстан, поскольку они не прошли необходимые карантинные мероприятия и лабораторные исследования. Это является нарушением единых ветеринарных требований Таможенного союза и создает угрозу завоза на территорию России особо опасных болезней пчел. Временная приостановка завоза пчел из Казахстана действует с апреля 2023 года. Российские власти обратились в Минсельхоз соседнего государства о приостановке сертификации на отгрузку пчел в адрес российских получателей. По факту инцидента с перевозчиком провели разъяснительную работу. Машина с пчелиными семьями отправилась к грузоотправителю обратно. Приостановка отгрузки пчел из Казахстана носит временный характер Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Пчелопакеты вернули грузоотправителю обратно Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пропускном пункте Бугристое границы Челябинской области с Казахстаном в РФ не пустили пчел без сертификации. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, пресечена попытка неправомерного ввоза 1750 пчелопакетов. «В ходе контроля на пункте пропуска „Бугристое“ был пресечен ввоз 1750 пчелопакетов. Насекомых пытались неправомерно ввезти на территорию РФ», — заявили URA.RU в управлении Россельхознадзора. Пчелопакеты возвращены обратно в Казахстан, поскольку они не прошли необходимые карантинные мероприятия и лабораторные исследования. Это является нарушением единых ветеринарных требований Таможенного союза и создает угрозу завоза на территорию России особо опасных болезней пчел. Временная приостановка завоза пчел из Казахстана действует с апреля 2023 года. Российские власти обратились в Минсельхоз соседнего государства о приостановке сертификации на отгрузку пчел в адрес российских получателей. По факту инцидента с перевозчиком провели разъяснительную работу. Машина с пчелиными семьями отправилась к грузоотправителю обратно.