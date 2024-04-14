14 апреля 2024
13 апреля 2024

На челябинской границе вернули в Казахстан непроверенных пчел. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин посетил агропромышленную выставку "Золотая осень". Москва , пчелы, пчелиные соты
Пчелопакеты не прошли необходимые карантинные мероприятия Фото:

На пропускном пункте Бугристое границы Челябинской области с Казахстаном в РФ не пустили пчел без сертификации. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, пресечена попытка неправомерного ввоза 1750 пчелопакетов.

«В ходе контроля на пункте пропуска „Бугристое“ был пресечен ввоз 1750 пчелопакетов. Насекомых пытались неправомерно ввезти на территорию РФ», — заявили URA.RU в управлении Россельхознадзора.

Пчелопакеты возвращены обратно в Казахстан, поскольку они не прошли необходимые карантинные мероприятия и лабораторные исследования. Это является нарушением единых ветеринарных требований Таможенного союза и создает угрозу завоза на территорию России особо опасных болезней пчел.

Временная приостановка завоза пчел из Казахстана действует с апреля 2023 года. Российские власти обратились в Минсельхоз соседнего государства о приостановке сертификации на отгрузку пчел в адрес российских получателей.

По факту инцидента с перевозчиком провели разъяснительную работу. Машина с пчелиными семьями отправилась к грузоотправителю обратно.

Приостановка отгрузки пчел из Казахстана носит временный характер
Приостановка отгрузки пчел из Казахстана носит временный характер
Фото:
Пчелопакеты вернули грузоотправителю обратно
Пчелопакеты вернули грузоотправителю обратно
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На пропускном пункте Бугристое границы Челябинской области с Казахстаном в РФ не пустили пчел без сертификации. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, пресечена попытка неправомерного ввоза 1750 пчелопакетов. «В ходе контроля на пункте пропуска „Бугристое“ был пресечен ввоз 1750 пчелопакетов. Насекомых пытались неправомерно ввезти на территорию РФ», — заявили URA.RU в управлении Россельхознадзора. Пчелопакеты возвращены обратно в Казахстан, поскольку они не прошли необходимые карантинные мероприятия и лабораторные исследования. Это является нарушением единых ветеринарных требований Таможенного союза и создает угрозу завоза на территорию России особо опасных болезней пчел. Временная приостановка завоза пчел из Казахстана действует с апреля 2023 года. Российские власти обратились в Минсельхоз соседнего государства о приостановке сертификации на отгрузку пчел в адрес российских получателей. По факту инцидента с перевозчиком провели разъяснительную работу. Машина с пчелиными семьями отправилась к грузоотправителю обратно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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