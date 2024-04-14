Участок трассы М-5 в Челябинской области перекроют на пять часов

15 апреля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Движение большегрузов и автобусов в Ашинском районе 16 апреля остановят на пять часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участок федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области перекроют 16 апреля на пять часов. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «Для очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 16 апреля с 09:00 до 14:00 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км. Объезд этого участка по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим разрешен только для легковых машин. Большегрузам и автобусам на это время проезд запрещен», — пояснили в пресс-службе ведомства. До 1 октября года перекрытие дорожного движения на участке реконструкции будет производиться еженедельно. В зависимости от погоды либо во вторник, либо в четверг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участок федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области перекроют 16 апреля на пять часов. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «Для очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 16 апреля с 09:00 до 14:00 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км. Объезд этого участка по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим разрешен только для легковых машин. Большегрузам и автобусам на это время проезд запрещен», — пояснили в пресс-службе ведомства. До 1 октября года перекрытие дорожного движения на участке реконструкции будет производиться еженедельно. В зависимости от погоды либо во вторник, либо в четверг.