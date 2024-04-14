Участок трассы М-5 в Челябинской области перекроют на пять часов

Участок федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области перекроют 16 апреля на пять часов. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал».
«Для очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 16 апреля с 09:00 до 14:00 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км. Объезд этого участка по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим разрешен только для легковых машин. Большегрузам и автобусам на это время проезд запрещен», — пояснили в пресс-службе ведомства.
До 1 октября года перекрытие дорожного движения на участке реконструкции будет производиться еженедельно. В зависимости от погоды либо во вторник, либо в четверг.
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