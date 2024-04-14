14 апреля 2024

В Магнитогорске прокуратура помогла обеспечить детей-инвалидов лекарствами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация в поликлинике ЦГКБ №3. Екатеринбург, covid19, coronavirus, лекарство от covid, вакцина от коронавируса, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Дети-инвалиды получили льготное лекарственное обеспечение Фото:

В Магнитогорске Челябинской области после вмешательства прокуратуры Орджоникидзевского района детей-инвалидов обеспечили необходимыми лекарствами. О нарушении прав детей пожаловались их родители, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Дети заявителей страдают тяжелыми заболеваниями и нуждаются в постоянном приеме лекарств. Однако необходимыми медицинскими препаратами своевременно не обеспечиваются. Прокурор района обратился в суд с иском, который был удовлетворен в полном объеме», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд обязал региональное управление здравоохранения обеспечить детей лекарствами. Родителям возместят потраченные на препараты средства и моральный ущерб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске Челябинской области после вмешательства прокуратуры Орджоникидзевского района детей-инвалидов обеспечили необходимыми лекарствами. О нарушении прав детей пожаловались их родители, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Дети заявителей страдают тяжелыми заболеваниями и нуждаются в постоянном приеме лекарств. Однако необходимыми медицинскими препаратами своевременно не обеспечиваются. Прокурор района обратился в суд с иском, который был удовлетворен в полном объеме», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Суд обязал региональное управление здравоохранения обеспечить детей лекарствами. Родителям возместят потраченные на препараты средства и моральный ущерб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...