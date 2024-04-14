В Магнитогорске прокуратура помогла обеспечить детей-инвалидов лекарствами

В Магнитогорске Челябинской области после вмешательства прокуратуры Орджоникидзевского района детей-инвалидов обеспечили необходимыми лекарствами. О нарушении прав детей пожаловались их родители, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Дети заявителей страдают тяжелыми заболеваниями и нуждаются в постоянном приеме лекарств. Однако необходимыми медицинскими препаратами своевременно не обеспечиваются. Прокурор района обратился в суд с иском, который был удовлетворен в полном объеме», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Суд обязал региональное управление здравоохранения обеспечить детей лекарствами. Родителям возместят потраченные на препараты средства и моральный ущерб.
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