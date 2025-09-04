Полпред Жога в Челябинске открыл новую приемную Путина

Полпред в УрФО Артем Жога вместе с губернатором Алексеем Текслером открыли новую приемную президента России в Челябинске. Как сообщили в пресс-службе полпредства, приемная находится в доме № 36 по улице Воровского.
«Приемные президента зарекомендовали себя как удобный механизм работы с обращениями граждан, стали площадкой для прямого диалога между властью и обществом и способом получения обратной связи от жителей», — подчеркнул полпред. Обращения граждан помогают выявлять острые социальные проблемы, получать сигналы о нуждах регионов и оперативно отреагировать на ситуацию.
Ранее приемная находилась в жилом доме, сейчас переехала в комфортное помещение в административном здании. Здесь лучше условия ожидания, есть игровая комната для детей и комната матери и ребенка.
В новой приемной Жога провел прием двух жителей региона. Дмитрий Васильев обратился с вопросом по капремонту спорткомплекса энергетического колледжа имени Кирова в Челябинске. В колледже студенческий спортклуб, в котором состоит 1,5 тысячи студентов, однако заниматься они не могут: здание спорткомплекса законсервировано из-за аварийного состояния. Полпред сообщил, что капремонт спорткомплекса запланирован на следующий год.
Татьяна Халматова интересовалась сроками ввода в эксплуатацию новой школы в поселке Димитрова в Магнитогорске. Жога рассказал, что ввод школы в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.
Приемная президента в регионе заработала 15 лет назад. За эти годы здесь рассмотрели почти 48 тысяч обращений. По итогам было выявлено более тысячи фактов нарушения прав и интересов граждан, полторы тысячи виновных привлечены к ответственности.
Ежемесячно работники приемной обрабатывают порядка 80 обращений, более 50 граждан принимают лично.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!