Челябинск получил эксклюзивную транспортную карту с памятником Курчатову

Челябинск получил эксклюзивную транспортную карту, на которой изображен памятник академику Игоря Курчатову на фоне города будущего. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«Челябинск получил эксклюзивную транспортную карту. Теперь на карте — памятник академику Игорю Курчатову. За это проголосовали почти 64% участников», — сообщила пресс-служба администрации города.
Новый дизайн создан в честь Десятилетия науки и технологий. Жители выбрали ее в голосовании на платформе Госуслуг «Решаем вместе». Выбор оказался символичным. Монумент показывает победу человеческого разума над силой атомной энергии, а узнаваемый силуэт Курчатова стал архитектурным символом Челябинска. Транспортная карта выпущена ограниченным тиражом.
Школьники и студенты Челябинска имеют право на скидку в 50% на проезд в общественном транспорте, но со специальной транспортной картой, напомнили ранее в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта области. Чтобы оформить карту, нужно обратиться в пункты выдачи МУП «Служба организации движения».
