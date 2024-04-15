Россия и Беларусь начнут совместное производство легкого самолета

Об этом Михаил Мишустин сообщил на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко
Россия и Беларусь договорились о создании легкого самолета. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с главой правительства Республики Беларусь Романом Головченко 15 апреля в Москве.
«Россия и Беларусь подпишут соглашение о совместном производстве легкого самолета», — заявил Мишустин. Информация размещена в tg-канале агентства ТАСС.
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