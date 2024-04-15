Россия и Беларусь начнут совместное производство легкого самолета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-азербайджанские переговоры в Баку с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Баку, мишустин михаил
Об этом Михаил Мишустин сообщил на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко Фото:

Россия и Беларусь договорились о создании легкого самолета. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с главой правительства Республики Беларусь Романом Головченко 15 апреля в Москве.

«Россия и Беларусь подпишут соглашение о совместном производстве легкого самолета», — заявил Мишустин. Информация размещена в tg-канале агентства ТАСС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Беларусь договорились о создании легкого самолета. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с главой правительства Республики Беларусь Романом Головченко 15 апреля в Москве. «Россия и Беларусь подпишут соглашение о совместном производстве легкого самолета», — заявил Мишустин. Информация размещена в tg-канале агентства ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...