В Минздраве РФ назвали антибиотик, который можно принимать в целях профилактики

Минздрав РФ: «Фтортиазинон» можно принимать в целях профилактики

18 апреля 2024 в 03:55 Размер текста - 17 +

Российским ученым удалось создать уникальный препарат Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российский препарат «Фтортиазинон», созданный для борьбы с устойчивостью организма к антибиотикам, можно приниматься с целью профилактики, так как препарат не действует на микрофлору. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. «Препарат „Фтортиазинон“ не действует микрофлору. В отличие от других антибиотиков — этот инновационный антибиотик можно принимать в качестве профилактики», — сказал ТАСС Гинцбург. Минздрав РФ уже зарегистрировал «Фтортиазинон» для лечения бактериальных инфекций. Этот препарат поможет в лечении тем, у кого возникла устойчивость организма к антибиотикам. Препарат поможет в лечении синегнойной палочки, кишечной палочки, бактерии клебсиеллы, которые плохо лечат другие антибиотики. Ранее Гинцбург сообщал, что «Фтортиазинон» не имеет аналогов в мире. Новый антибиотик действует на все возбудители известные на сегодняшний день, пишет НСН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский препарат «Фтортиазинон», созданный для борьбы с устойчивостью организма к антибиотикам, можно приниматься с целью профилактики, так как препарат не действует на микрофлору. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. «Препарат „Фтортиазинон“ не действует микрофлору. В отличие от других антибиотиков — этот инновационный антибиотик можно принимать в качестве профилактики», — сказал ТАСС Гинцбург. Минздрав РФ уже зарегистрировал «Фтортиазинон» для лечения бактериальных инфекций. Этот препарат поможет в лечении тем, у кого возникла устойчивость организма к антибиотикам. Препарат поможет в лечении синегнойной палочки, кишечной палочки, бактерии клебсиеллы, которые плохо лечат другие антибиотики. Ранее Гинцбург сообщал, что «Фтортиазинон» не имеет аналогов в мире. Новый антибиотик действует на все возбудители известные на сегодняшний день, пишет НСН.