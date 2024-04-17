17 апреля 2024

В Минздраве РФ назвали антибиотик, который можно принимать в целях профилактики

Минздрав РФ: «Фтортиазинон» можно принимать в целях профилактики
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Российским ученым удалось создать уникальный препарат Фото:

Российский препарат «Фтортиазинон», созданный для борьбы с устойчивостью организма к антибиотикам, можно приниматься с целью профилактики, так как препарат не действует на микрофлору. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«Препарат „Фтортиазинон“ не действует микрофлору. В отличие от других антибиотиков — этот инновационный антибиотик можно принимать в качестве профилактики», — сказал ТАСС Гинцбург.

Минздрав РФ уже зарегистрировал «Фтортиазинон» для лечения бактериальных инфекций. Этот препарат поможет в лечении тем, у кого возникла устойчивость организма к антибиотикам. Препарат поможет в лечении синегнойной палочки, кишечной палочки, бактерии клебсиеллы, которые плохо лечат другие антибиотики.

Ранее Гинцбург сообщал, что «Фтортиазинон» не имеет аналогов в мире. Новый антибиотик действует на все возбудители известные на сегодняшний день, пишет НСН.

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Российский препарат «Фтортиазинон», созданный для борьбы с устойчивостью организма к антибиотикам, можно приниматься с целью профилактики, так как препарат не действует на микрофлору. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. «Препарат „Фтортиазинон“ не действует микрофлору. В отличие от других антибиотиков — этот инновационный антибиотик можно принимать в качестве профилактики», — сказал ТАСС Гинцбург. Минздрав РФ уже зарегистрировал «Фтортиазинон» для лечения бактериальных инфекций. Этот препарат поможет в лечении тем, у кого возникла устойчивость организма к антибиотикам. Препарат поможет в лечении синегнойной палочки, кишечной палочки, бактерии клебсиеллы, которые плохо лечат другие антибиотики. Ранее Гинцбург сообщал, что «Фтортиазинон» не имеет аналогов в мире. Новый антибиотик действует на все возбудители известные на сегодняшний день, пишет НСН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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