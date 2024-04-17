Фонд MaxArt раздает пермским художникам бесплатные студии и жилье

18 апреля 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Пермские художники могут претендовать на грант от 60 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми фонд MaxArt объявил о проведении новой арт-резиденции. В рамках этой программы художники на два месяца смогут получить студии для работы, жилье и грант в 60 тысяч рублей. Иногородним также оплатят проезд до Перми и обратно. Все делается, чтобы художники могли свободно творить, рассказали в фонде. «Арт-резиденция — это специальный формат организации творческой жизни художника, когда на определенное время он попадает в подготовленные условия для работы. Ему предоставляется все необходимое для жизни и работы, а также аудитория, с которой можно обсудить произведения, воплощенные в жизнь за время резиденции», — сообщается в telegram-канале MaxArt. По итогам арт-резиденции будет организована выставка созданных работ. Чтобы стать резидентом программы, нужно на сайте фонда до 26 апреля подать заявку. Это могут сделать художники от 21 года из России и стран СНГ. Эксперты отберут из числа желающих только пятерых художников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми фонд MaxArt объявил о проведении новой арт-резиденции. В рамках этой программы художники на два месяца смогут получить студии для работы, жилье и грант в 60 тысяч рублей. Иногородним также оплатят проезд до Перми и обратно. Все делается, чтобы художники могли свободно творить, рассказали в фонде. «Арт-резиденция — это специальный формат организации творческой жизни художника, когда на определенное время он попадает в подготовленные условия для работы. Ему предоставляется все необходимое для жизни и работы, а также аудитория, с которой можно обсудить произведения, воплощенные в жизнь за время резиденции», — сообщается в telegram-канале MaxArt. По итогам арт-резиденции будет организована выставка созданных работ. Чтобы стать резидентом программы, нужно на сайте фонда до 26 апреля подать заявку. Это могут сделать художники от 21 года из России и стран СНГ. Эксперты отберут из числа желающих только пятерых художников.