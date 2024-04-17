В Сургуте появились заказные торты с суши-начинкой

18 апреля 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

В Сургуте появились торты с суши-начинкой на заказ Фото: Размик Закарян © URA.RU (фото из архива) В Сургуте (ХМАО) появились заказные торты с суши-начинкой, которые внешне похожи на обычные бенто-торты (кондитерское изделие небольшого размера — прим. URA.RU). Для начинки используют рыбу, рис, водоросли нори, огурец. Одной из первых идею в городе решила реализовать кондитер Ирина.



«С виду это традиционный бенто-торт, покрытый несладким крем-чизом, а внутри суши-начинка: рыба, огурец, нори, творожный сыр. Начинка может быть разной. Технологию приготовления освоить не сложно, главное — правильно сваренный рис», — поделилась с агентством Ирина.



Идею готовить бенто-торты с суши-начинкой кондитер позаимствовала у зарубежных коллег. В Сургуте же о новинке пока что мало кто слышал. «Впервые увидела такие торты в соцсети, их делают в Варшаве. А когда стала интересоваться, есть ли такое в России, увидела, что необычные бенто-торты уже делают в Казани и многих других городах. <…> Сейчас беру несколько заказов в неделю, многие еще не знают, что такое бенто-суши», — пояснила Ирина.



Необычными тортами в ХМАО также прославилась кондитер из Сургута Екатерина Федотовских. Изделия представляют собой объемные изображения различных предметов. Среди самых интересных вариантов — торты в виде мусорных баков, панельного дома, телевизора и банки с червями.



Ранее URA.RU рассказывало о другой гастрономической новинке в Сургуте — плоских круассанах. Такая выпечка стала трендовой в соцсетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте (ХМАО) появились заказные торты с суши-начинкой, которые внешне похожи на обычные бенто-торты (кондитерское изделие небольшого размера — прим. URA.RU). Для начинки используют рыбу, рис, водоросли нори, огурец. Одной из первых идею в городе решила реализовать кондитер Ирина. «С виду это традиционный бенто-торт, покрытый несладким крем-чизом, а внутри суши-начинка: рыба, огурец, нори, творожный сыр. Начинка может быть разной. Технологию приготовления освоить не сложно, главное — правильно сваренный рис», — поделилась с агентством Ирина. Идею готовить бенто-торты с суши-начинкой кондитер позаимствовала у зарубежных коллег. В Сургуте же о новинке пока что мало кто слышал. «Впервые увидела такие торты в соцсети, их делают в Варшаве. А когда стала интересоваться, есть ли такое в России, увидела, что необычные бенто-торты уже делают в Казани и многих других городах. <…> Сейчас беру несколько заказов в неделю, многие еще не знают, что такое бенто-суши», — пояснила Ирина. Необычными тортами в ХМАО также прославилась кондитер из Сургута Екатерина Федотовских. Изделия представляют собой объемные изображения различных предметов. Среди самых интересных вариантов — торты в виде мусорных баков, панельного дома, телевизора и банки с червями. Ранее URA.RU рассказывало о другой гастрономической новинке в Сургуте — плоских круассанах. Такая выпечка стала трендовой в соцсетях.