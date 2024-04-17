17 апреля 2024

Жителя ХМАО арестовали за размещение в ВК песен на АУЕ-тематику*

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, тюрьма, подсудимый, клетка, арест, наручники
Мужчина получил двое суток ареста за пропаганду экстремизма Фото:

Житель Нефтеюганска получил двое суток ареста за размещение в соцсети «ВКонтакте» аудиозаписей на АУЕ-тематику (экстремистское движение, запрещено на территории РФ), в названии которых демонстрировалась символика экстремистского движения. Об этом сообщается в картотеке городского суда.

«Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на двое суток без конфискации», — сообщается в базе данных суда.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО заключенного наказали на демонстрацию экстремистских татуировок в одной из исправительных колоний. Его оштрафовали на 1000 рублей.

*Движение признано экстремистским. Запрещено на территории РФ.

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Житель Нефтеюганска получил двое суток ареста за размещение в соцсети «ВКонтакте» аудиозаписей на АУЕ-тематику (экстремистское движение, запрещено на территории РФ), в названии которых демонстрировалась символика экстремистского движения. Об этом сообщается в картотеке городского суда. «Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на двое суток без конфискации», — сообщается в базе данных суда. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО заключенного наказали на демонстрацию экстремистских татуировок в одной из исправительных колоний. Его оштрафовали на 1000 рублей. *Движение признано экстремистским. Запрещено на территории РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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