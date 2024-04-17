Жителя ХМАО арестовали за размещение в ВК песен на АУЕ-тематику*

Житель Нефтеюганска получил двое суток ареста за размещение в соцсети «ВКонтакте» аудиозаписей на АУЕ-тематику (экстремистское движение, запрещено на территории РФ), в названии которых демонстрировалась символика экстремистского движения. Об этом сообщается в картотеке городского суда.
«Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на двое суток без конфискации», — сообщается в базе данных суда.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО заключенного наказали на демонстрацию экстремистских татуировок в одной из исправительных колоний. Его оштрафовали на 1000 рублей.
*Движение признано экстремистским. Запрещено на территории РФ.
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