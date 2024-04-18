КПРФ в Пермском крае помогут «Единой России» выиграть выборы

Пермские коммунисты хотят пойти на сделку с администрацией губернатора

18 апреля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Ксения Айтакова ищет дружбы с администрацией губернатора Фото: Сергей Русанов © URA.RU КПРФ на предстоящих выборах в 22 муниципалитетах Прикамья намерены заключить сделку с администрацией губернатора. Руководство крайкома осознало, что в местных отделениях образовался бардак, многие практикуют самоуправство и не подчиняются ему. А задача из Москвы всегда стоит так, чтобы было закрыто максимум округов, сообщил источник URA.RU в политэлитах. И поэтому крайком намерен сделать ставку на технических кандидатов, которые нужны для подстраховки единороссов. «Секретарь крайкома Ксения Айтакова поняла, что ей нужна помощь администрации губернатора. Без этой помощи очень велик риск, что она провалит эту кампанию. И московское руководство ей этого не простит, она может лишиться партийного поста. Поэтому она хочет предложить властям сотрудничество: кандидаты от КПРФ будут техниками у официальных кандидатов, из условных согласованных списков. Взамен им дадут взять несколько мандатов», — пояснил источник. Во-первых, в местных отделениях КПРФ нет порядка. Каждое ориентируется на свои авторитеты, и часто это не Ксения Айтакова. «На выборах президента, например, многие местные отделения пытались протолкнуть на участки в качестве наблюдателей навальнистов (соронники Алексея Навального, признан экстремистом и террористом — Ред.)», — объясняет инсайдер. Во-вторых, у партии нет людей, которые могли бы пойти на выборы. Традиционно пермская КПРФ является рекордсменом по количеству кандидатов с судимостями, в том числе по тяжким статьям. В-третьих, Ксения Айтакова сделала выводы из громкой истории с экс-депутатом гордумы Перми Сергеем Медведевым и бывшим технологом предвыборного штаба КПРФ Сергеем Антоновым. Она поняла, что в рядах КПРФ есть много сомнительных личностей. «Айтакова поняла, что Юрий Афонин (первый зампред ЦК КПРФ) не является ее патроном — в том смысле, как она полагала. Он не будет защищать ее по каждому поводу и спишет, если потребуется. Поэтому ей важно сейчас наладить диалог с администрацией губернатора», — отмечает инсайдер. Другой источник рассказывает, что предметный разговор будет только в мае. Но вообще Айтакова заявила на встрече с руководством пролитблока края, которая была на этой неделе, что у КПРФ нет задачи выдвинуть техников, они хотят вести кампанию самостоятельно. Ксения Айтакова не ответила на сообщение в мессенджере. URA.RU направило запрос в администрацию губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

КПРФ на предстоящих выборах в 22 муниципалитетах Прикамья намерены заключить сделку с администрацией губернатора. Руководство крайкома осознало, что в местных отделениях образовался бардак, многие практикуют самоуправство и не подчиняются ему. А задача из Москвы всегда стоит так, чтобы было закрыто максимум округов, сообщил источник URA.RU в политэлитах. И поэтому крайком намерен сделать ставку на технических кандидатов, которые нужны для подстраховки единороссов. «Секретарь крайкома Ксения Айтакова поняла, что ей нужна помощь администрации губернатора. Без этой помощи очень велик риск, что она провалит эту кампанию. И московское руководство ей этого не простит, она может лишиться партийного поста. Поэтому она хочет предложить властям сотрудничество: кандидаты от КПРФ будут техниками у официальных кандидатов, из условных согласованных списков. Взамен им дадут взять несколько мандатов», — пояснил источник. Во-первых, в местных отделениях КПРФ нет порядка. Каждое ориентируется на свои авторитеты, и часто это не Ксения Айтакова. «На выборах президента, например, многие местные отделения пытались протолкнуть на участки в качестве наблюдателей навальнистов (соронники Алексея Навального, признан экстремистом и террористом — Ред.)», — объясняет инсайдер. Во-вторых, у партии нет людей, которые могли бы пойти на выборы. Традиционно пермская КПРФ является рекордсменом по количеству кандидатов с судимостями, в том числе по тяжким статьям. В-третьих, Ксения Айтакова сделала выводы из громкой истории с экс-депутатом гордумы Перми Сергеем Медведевым и бывшим технологом предвыборного штаба КПРФ Сергеем Антоновым. Она поняла, что в рядах КПРФ есть много сомнительных личностей. «Айтакова поняла, что Юрий Афонин (первый зампред ЦК КПРФ) не является ее патроном — в том смысле, как она полагала. Он не будет защищать ее по каждому поводу и спишет, если потребуется. Поэтому ей важно сейчас наладить диалог с администрацией губернатора», — отмечает инсайдер. Другой источник рассказывает, что предметный разговор будет только в мае. Но вообще Айтакова заявила на встрече с руководством пролитблока края, которая была на этой неделе, что у КПРФ нет задачи выдвинуть техников, они хотят вести кампанию самостоятельно. Ксения Айтакова не ответила на сообщение в мессенджере. URA.RU направило запрос в администрацию губернатора, на момент публикации ответ не был получен.