Почему Россия попала в череду наводнений из-за паводков

Председатель «Росгидрогео» Богомолов: на движение рек влияют подземные воды

19 апреля 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

Под крупными реками мира есть подземные потоки, отметил Юрий Богомолов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Россия не может прогнозировать движение и наполнение рек в паводки, так как в стране перестали изучать систему распространения подземных вод. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Российского союза гидрогеологов «Росгидрогео» Юрий Богомолов. «Под крупными реками мира, в том числе и в России, существуют мощные подземные потоки, которыми занимается гидрогеология. Но государство забросило эту профессию. Гидрогеология занимается изучением и распространением этих подземных вод. Ни в каких-то трещинках Земли. Подземные воды существуют в пластах. Они проходят почти под всеми крупными реками. И если мы не знаем, что происходит с подземными водами под крупными реками, мы не можем прогнозировать, что с ними будет на будущее. Мы пожинаем плоды сейчас этого дела», — объяснил Юрий Богомолов. Гидрогеолог подчеркнул, что в России необходимо создать единую структуру управления водными ресурсами. «Все начало разрушаться еще при Никите Хрущеве (первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 год). Всесоюзный институт гидрогеологии и инженерной геологии, лаборатории гидрогеологических проблем были разрушены в основном его волюнтаристскими решениями. Потом Министерство мелиорации водного хозяйства уничтожил президент СССР Михаил Горбачев. С кондачка сейчас щелчком не получится создать в Российской Федерации продуктивную, профессиональную структуру безопасности водных ресурсов и управления водными ресурсами. Нужно нам примерно столько же времени, сколько президент РФ Владимир Путин отдал вместе с крупнейшими специалистами на создание гиперзвукового оружия. Мы сейчас имеем лучшее оружие в мире», — добавил Богомолов. Все больше регионов России оказывается жертвами весеннего паводка, который приводит к подтоплению населенных пунктов. В Кургане уровень воды в реке Тобол на вечер 18 апреля поднялся до 998 сантиметров. В городе объявлена эвакуация микрорайона Восточный, где проживают десятки тысяч человек, Малое Чаусово и Вороновка. Большие потоки воды движутся на максимальных отметках по реке Ишим в Казанском районе Тюменской области. Там уже подтоплен 91 дом. Они освобождены и отключены от электричества. В Оренбурге уровень реки Урал пока упал на 19 сантиметров и составил 1090 сантиметров. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе обследовали 1,2 тысяч домов, пострадавших от паводка. Главный научный сотрудник Института географии РАН, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков отметил URA.RU, что дальнейшие подтопления в регионы России могут принести Обь и Енисей. Это следующие реки после Урала и Тобола. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не может прогнозировать движение и наполнение рек в паводки, так как в стране перестали изучать систему распространения подземных вод. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Российского союза гидрогеологов «Росгидрогео» Юрий Богомолов. «Под крупными реками мира, в том числе и в России, существуют мощные подземные потоки, которыми занимается гидрогеология. Но государство забросило эту профессию. Гидрогеология занимается изучением и распространением этих подземных вод. Ни в каких-то трещинках Земли. Подземные воды существуют в пластах. Они проходят почти под всеми крупными реками. И если мы не знаем, что происходит с подземными водами под крупными реками, мы не можем прогнозировать, что с ними будет на будущее. Мы пожинаем плоды сейчас этого дела», — объяснил Юрий Богомолов. Гидрогеолог подчеркнул, что в России необходимо создать единую структуру управления водными ресурсами. «Все начало разрушаться еще при Никите Хрущеве (первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 год). Всесоюзный институт гидрогеологии и инженерной геологии, лаборатории гидрогеологических проблем были разрушены в основном его волюнтаристскими решениями. Потом Министерство мелиорации водного хозяйства уничтожил президент СССР Михаил Горбачев. С кондачка сейчас щелчком не получится создать в Российской Федерации продуктивную, профессиональную структуру безопасности водных ресурсов и управления водными ресурсами. Нужно нам примерно столько же времени, сколько президент РФ Владимир Путин отдал вместе с крупнейшими специалистами на создание гиперзвукового оружия. Мы сейчас имеем лучшее оружие в мире», — добавил Богомолов. Все больше регионов России оказывается жертвами весеннего паводка, который приводит к подтоплению населенных пунктов. В Кургане уровень воды в реке Тобол на вечер 18 апреля поднялся до 998 сантиметров. В городе объявлена эвакуация микрорайона Восточный, где проживают десятки тысяч человек, Малое Чаусово и Вороновка. Большие потоки воды движутся на максимальных отметках по реке Ишим в Казанском районе Тюменской области. Там уже подтоплен 91 дом. Они освобождены и отключены от электричества. В Оренбурге уровень реки Урал пока упал на 19 сантиметров и составил 1090 сантиметров. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе обследовали 1,2 тысяч домов, пострадавших от паводка. Главный научный сотрудник Института географии РАН, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков отметил URA.RU, что дальнейшие подтопления в регионы России могут принести Обь и Енисей. Это следующие реки после Урала и Тобола.